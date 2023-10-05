DNA sonucu bekleniyor

Gönyeli’de faaliyet gösteren özel bir yurtta 19 yaşındaki öğrenci kıza tecavüz ettiği iddia edilen

31 yaşındaki Kamerunlu Montel Njako Tankeu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesi istenen zanlı, “Okula devam etmek istiyorum, teminatla serbest kalmayı talep ediyorum” dedi.

Ancak mahkeme zanlının işlediği iddia edilen suçların ağır olduğunu,, yargı aşamasında kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı kararı verdi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, olayın 23 Eylül 2023 tarihinde saat 00.05 sıralarında Atatürk Caddesi’ne adresinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldiğini söyledi. Polis, Montel Njako Tankeu’nun ayn yurtta kalan R.A’nın odasına zorla girip, genç kadını ciddi şekilde darp ettikten sonra, boynundan öpüp cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde genç kadının cinsel organına parmaklarıyla dokunup cinsel tecavüz suçu işlediğini belirtti.

Polis, zanlıdan ve genç kadından kan örneği alındığını ve DNA incelemesi için Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.

Soruşturma amaçlı zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Polis memuru, yapılan kontrol sonucu zanlının ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor alındığını ifade etti.

Zanlının ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu kaydeden polis memuru, ancak işlediği iddia edilen suçların ağır ceza kapsamında ve çok ciddi suçlar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise okula devam etmek istediğini belirterek, tutuksuz yargılanmayı istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının işlediği iddia edilen suçların ağır ceza kapsamında olduğunu, yargı aşamasında kaçabileceğini ifade ederek, 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.