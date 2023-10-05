11 kişi 50’şer bin lira teminatla serbest

Suna ERDEN-Hüseyin ÇİÇEK

Sahte reçete soruşturması kapsamında Lefkoşa ve Gazimağusa’da tutuklanan 5’i doktor, 5’i eczacı, biri kalfa olmak üzere toplam 11 kişi dün mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmada 11 zanlı serbest kalırken, polis ikisi doktor, biri eczacı 3 kişinin daha tutuklandığını açıkladı.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 24’e çıktı.

Lefkoşa’da tutuklanan doktorlar N.P, M.A., F.K., G.K., ile eczacılar İ.T., S.S.ve G.V.A. dün teminat talebiyle duruşmaya çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten müfettiş muavini Cemali Çiftci, 7 zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, zanlı F.K.’nin reçete yazdığını, İ.T.’nin ise sosyal sigortalara verip, tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlılar N.P. ile M.A.’nın yazdığı reçeteleri ise S.S.’nin tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis müfettişi, zanlı G.V.A.’nın da G.E.’nin yazdığı reçeteleri tedavüle sürdüğünü açıkladı. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, 21-23 Eylül tarihleri arasında tutuklanan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların kişi başı 50 bin TL yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Gazimağusa’daki tutuklular da teminata bağlandı

Gazimağusa’da tutuklanan doktor H.F., eczacılar A.G., O.F. ve B.Ü de dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların, 2023 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde, birçok sosyal sigortalı hasta adına, çok sayıda sahte reçete düzenleyerek, tedavüle sürdükleri ve henüz tespit edilemeyen miktarda para temin ettikleri açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, tüm zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu, A.F.O.F.’nin eczane sahibi, H.F.’nin doktor ve B.İ.’nin ise eczane çalışanı olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye kadar uygun teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların, 50’şer bin nakit teminat yatırmaları, her biri için 2’şer kefilin, 300’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023, 10:04