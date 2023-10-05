‘Bana ait değil’

Suna ERDEN

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde bulunan ilaçlarla ilgili tutuklanan eczacı H.R. soruşturma kapsamında dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çöpte bulunan 15 torba ilacın içerisinde zanlıyla ait banka kartı slipi ve eczanesine ait 2 poşet ele bulunduğu açıklandı. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Ekim 2023 tarihinde Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş 15 çöp torbası ilaç ele geçirildiğini anımsattı.

Polis, yapılan araştırma sonucu ilaçlarla ilgili zanlının tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Zanlının Sosyal Sigortalara Dairesi ile anlaşmasının olduğunu ifade etti.

Zanlının ifade verdiğini kaydeden polis, suçlamaları kabul etmediğini, ilaçların kendisine ait olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, ilaçların içerisinde zanlıyla ait banka kartı slipi, eczanesine ait 2 poşet ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerin asıllarının istendiğini, inceleme yapılacağını belirtti. Kent Güvenlik Kamerası görüntülerinin de inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.