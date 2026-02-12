Melis GÜNEL

Güney Kıbrıs’la rekabet edemez duruma gelen hayvan üreticileri ile kasaplar, uygun fiyata et satışı için kooperatif oluşturacak.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği basın toplantısı düzenleyerek, hükümete kooperatife destek olması için çağrıda bulundu. Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kooperatif kurmayı düşündüklerini ve devlet destek verirse bir yerden çıkacak fiyatla Güney Kıbrıs ile rekabet edebilecek et satışı yapacaklarını belirtti.

Toplantıda Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ve Belediye Emekçileri Sendikası da (BES) hazır bulundu.

KTÖS’te yer alan basın toplantısında söz alan Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, “Gailemiz üreticidir, üretimdir, çocuklarımızdır, toprak, halk, devlet, bayrağımızdır” dedi.

Et sorununun hiç bitmeyen bir sorun olduğunu söyleyen Onalt, üretimde girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve piyasanın da sürekli Güney Kıbrıs ile mukayese edildiğine işaret etti. Onalt, bunu aşmak için çalıştıklarını ve temel gıda maddesi eti halka sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Onalt: Güçlü bir yapı kurulmalı

Güçlü bir kooperatif kurulması, mezbahaların küçültülmesi, tek kalemden hayvanların bir yerde toplanması, fiyat belirlenmesi, hayvancı mağdur edilmeden et ithal edilmesi gerektiğini kaydeden Onalt, Güney Kıbrıs ile rekabet edebilir bir yapı, denetim ve hayvan sınıflanması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hükümetin kooperatife destek vermesi ve girdi maliyetlerinin düşmesi gerektiğini belirten Onalt, bunu sağlamak adına hayvancılıkla ilgili diğer kooperatifleri işletmeye de talip olduklarını söyledi.

Şenkaya: Kanayan bir yara

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya da, et konusunun yıllardır kanayan yara olduğunu belirterek, “ekonomi güneye kaydı” söylemlerine çözüm üretilemediğini ve bu konuda devlet adım atmadığı için durumun aynen devam ettiğini söyledi.

Bunun için sendikaların da desteğiyle bir araya gelen birliklerin soruna çözüm bulmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Şenkaya, fiyatların yükselmesinin girdi maliyetlerinden kaynaklandığını kaydetti.

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kooperatif kurmayı düşündüklerini ve devlet destek verirse bir yerden çıkacak fiyatla Güney Kıbrıs ile rekabet edebilecek et satışı yapacaklarını belirten Şenkaya, devletin süspansiyon desteği verebileceğini söyledi.

Şenkaya, “Amacımız üreticiye zarar vermeden toplumun kaliteli ve ucuz ete ulaşmasını sağlamak” olduğunu ve bunun ancak hep birlikte başarılabileceğine inandığını belirtti.



