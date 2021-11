Böyle olmamalı

Suna ERDEN

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun KOOP iştirakleri Binboğa Yem Fabrikası ve Levazım’a seçim yasaklarına günler kala 25 kişilik istihdam gerçekleştirmek istediği, buna karşı duran Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın ise Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından görevden alınmasına karar verildiği iddia edildi.

Ataoğlu’nun ön ayak olduğu öne sürülen istihdam konusu krize dönüşürken, Dana’ya görevden alınmasıyla ilgili düne kadar herhangi bir tebligat yapılmadığı ancak konunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gündemine getirildiği ileri sürüldü.

Dana’nın görevden alınmasını talep eden mektubunun da Tatar tarafından imzalanmadığı bilgisi elde edildi.

Dana’yla ilgili kararının bugün netleşeceği bilgisi elde edilirken, iddiaların odağındaki isim olan Ataoğlu dün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ataoğlu: Kara propaganda

Ataoğlu yaptığı açıklamasında, ortada istihdam krizinin olmadığını, basına kriz olarak lanse edilmeye çalışılanın, rutin bir Bakanlar Kurulu hassasiyetinden kaynaklandığını belirtti.



Ataoğlu’nun açıklaması şöyle;“Demokrat Parti olarak, özellikle seçim öncesinde istihdam yapılmasına bugün olduğu gibi her zaman karşı duran bir partiyiz. Yaşananların bir kriz olarak lanse edilmesi, krizin de istihdam krizi olarak partimize mal edilmesi, tam anlamıyla seçim öncesi yapılmış siyasi bir kara propagandadır.Bakanlar Kurulu toplantısında yaşanılanların, toplumsal ve adilane duruşumuzdan kaynaklı olarak, rutin ve her Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda ortaya koyduğumuz, hassasiyet reaksiyonundan ibarettir.Bakanlar Kurulu’na sunulan her bir önerge ile ilgili, hassasiyetle ve toplumsal sorumluluk bilinciyle tarafımızdan incelenerek, yasalara ve etik değerlere uygunluk aranarak değerlendirilmektedir.Hal böyle iken, son yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda gerek hükümet ortağımız gerekse de bizim sunduğumuz önergeler, Bakanlar Kurulu’nca onay almıştır.Erken genel seçimler öncesinde yaratılmaya çalışılan “siyasi kriz”, ülkemizin içinde bulunduğu gerek pandemi gerekse de dövizdeki fahiş orandaki artışın yarattığı bir ortamda, ülkemizi bir de böylesi bir “siyasi kriz” ortamına çekilmesine asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.”