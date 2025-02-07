‘Korkmuyoruz’

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen sahte diploma skandalıyla ilgili duruşmalara Güzelyurt mahkemesinde devam edilirken, üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz’ün açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gündüz’ün çağrısını değerlendiren Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kendisiyle görüşeceğini açıkladı.

Canlı yayında tv2020’ye açıklamalarda bulunan Özersay, tehdit mesajları aldığını söyleyen Serdal Gündüz’le cezaevinde görüşmek için İçişleri Bakanlığına başvurduklarını söyledi. Özersay “Serdal Gündüz’ün benimle görüşme talebine olumlu yaklaşım gösteriyoruz. Kimseden korkumuz yoktur” dedi.

Gündüz ile görüşeceğini söyledi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Özersay, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında "hükümsüz tutuklu" olarak cezaevinde bulunan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz ile görüşeceğini söyledi.

Özersay, "Serdal Gündüz’ün mahkemeye gelmesini talep ettiğini, kendisine güvendiği mesajını vererek mahkemeye gelmesi halinde daha detaylı açıklamalar yapacağını ima ettiğini" belirtti.

Dana önce de görüşmek istedi

Özersay, Akar’ın “Serdal Gündüz neden sizin adınızı gündeme getirdi, neden özellikle sizinle görüşmek istedi?” sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“Yargılama sürecinin olumsuz etkilenmemesi için elimizden geldiğince müdahil olmadık.

Ne polisiz ne yargıyız ne de savcıyız, devletin kurumlarına güvenmeyi tercih ediyoruz.

Ayrıca ilk kez sizin programda acıkılıyorum; daha önce de bizimle görüşme istediği söz konusu olmuştu ancak biz yargı sürecine müdahil olmamak ve spekülasyonlara neden olmamak için uzak durduk.

Ancak tehdit edildiğini, bir şeyler söylemek istediğini belirten birinin polise ifade vermek yerine herkesin duyabileceği şekilde konuşması ciddi soru işaretleri uyandırdı.

Bu kişinin söylediği şeyin illaki doğru olduğunu söyleyemeyiz. Ancak polise güvenmiyor mu bunu sormadan edemiyoruz.

Sahte diploma hazırlanması talimatını veren ya da sahte diploma talep eden kişi ya da kişilerin UBP’li olduğunu söylüyor. Yaptığı çağrıdan sonra İçişleri Bakanlığına başvurdum, cevap bekliyorum. Duruşmaya gidip izleyebiliriz, burada önemli olan şudur; gerçeğin tamamını önemsiyoruz. Çok sayıda kişinin diploma aldığı aşikârdı.

Zaten inkâr etmediler, savcı 19-20 civarında dosya hazır olduğunu açıkça söyledi. Süreç ilerliyor ana sahte diploma işinin içinde olan siyasiler olduğu söyleniyor.

Yargaya veya polise müdahale etme gibi bir amacımız asla olamaz ancak eğer bir şeyler eksik yapılıyorsa, geciktiriliyorsa, eğer bazı isimler korunuyorsa evet biz buradan müdahiliz. Ortaya çıkması ve kamuoyunun öğrenmesi için gerekeni yaparız, kimseden de korkmayız.

Normal şartlarda polisin, savcılığın bu kişinin ek ifadesini alması gerekiyor, ancak şartlar normal değil.”

