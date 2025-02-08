Faydalı bir etkinlik

Lefkoşa Türk Belediyesinin Şubat tatilinde çocukların yaratıcı, sosyal, eğitsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle keyifli zaman geçirmeleri hedefiyle organize ettiği etkinlikler sürüyor.

Toplam 9 farklı kurs ve etkinlikle 4-12 yaş aralığındaki çocuklara geniş bir seçenek sunuluyor.

Gizem Miralay Serdar eşliğinde dün Gökkuşağı Kurabiye Atölyesi tamamlandı. Aslı İzveren ve Ebru Köktaş eğitmenliğinde ise önceki gün Yaratıcı Ahşap Atölyesi gerçekleştirildi. Etkinliklerin çeşitli atölye çalışmalarıyla devam edeceği belirtildi.

