İkili ilişkiler gelişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa’nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.

İmamoğlu'nu eleştirdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hem CHP'yi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi, "Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz" dedi. 6 Şubat'ın yıldönümündeki anma törenlerine değinen Erdoğan, deprem konutları üzerinden de ana muhalefet partisini eleştirdi. Erdoğan, "Hani bedava ev yapıyordunuz ne oldu, niye sözünüzün arkasında duramıyorsunuz? Bizi kötüleyeceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya. Elinizi tutan mı oldu, engelleyen mi oldu?" diye konuştu. Kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim" dedi.

