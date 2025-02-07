Büyük tehlike atlattı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolunda, Gönendere kavşağı yakınlarında, dün sabah yakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralanırken, yakıt sızması nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Polisten alınan bilgiye göre; dün saat 10.45’te, Ahmet Karaaslan, yönetimindeki LL 239 plakalı yakıt tankeri ile İskele -Lefkoşa Anayolu üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi altına alındı. Kaza nedeniyle yol içerisine sızan akaryakıtın temizlenmesi ve tankerin kaldırılması çalışmaları nedeniyle yol tedbir amaçlı Gönendere yol kavşakları arası çift yönlü olarak bir süreliğine trafik akışına kapatıldı. Yapılan çalışmanın ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.