İki çocuk babasıydı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) zabıta olarak görev yapan 42 yaşındaki Hasan Tatlıyay dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis açıklamasına göre Hasan Tatlıyay, saat 09.00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tatlıyay’ın ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Evli ve 2 çocuk babası Tatlıyay’ın vefatı sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Tatlıyay, uzun yıllardır belediye bünyesinde görev yaparak hem iş arkadaşları hem de Lefkoşa halkı tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isimdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Değerli çalışma arkadaşımız Hasan Tatlıyay’ı genç yaşta ani bir şekilde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İki evladına ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

