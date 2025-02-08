Bilgiler pekişti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’na bağlı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı öğrencileri, Acil Durum Mock-Up eğitimine katıldı.

Verilen bilgiye göre; eğitim, İstanbul Pegasus Hava Yolları Eğitim Merkezi ve İstanbul Havalimanı’nda yapılan uygulamalı çalışmalarla gerçekleştirildi.

Pegasus Hava Yolları Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Mock-Up eğitimi, Pegasus yetkilileri, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Uzm. Aslı Akı ve DAÜ Öğretim Görevlisi Sonuç Hacıoğlu tarafından yürütüldü.

Açıklamaya göre; bu eğitimde öğrenciler, acil durum ekipmanlarının kullanımı, yangın söndürme, uçuş simülatörlerinde acil durum senaryoları ve suda hayat kurtarma teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitim aldılar. Eğitim süresince havadaki olası riskler, karaya veya denize zorunlu inişler ve bu durumlarda izlenecek adımlar detaylı olarak anlatıldı. Öğrencilere ayrıca uçak kapılarının açılıp kapatılması, uçuş sırasında yangın, tazyik boşalması, zorunlu iniş ve iniş takımı arızaları gibi durumlara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgi verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025, 09:33