Muhteşem manzara

Soğuk hava dalgası adanın hem kuzeyini hem de güneyini etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı her iki kesimde de mevsim normallerinin altına düşerken, Trodos Dağları’nın zirvesi yeniden karlarla kaplandı ve ortaya bembeyaz bir manzara çıktı.

Fileleftheros internet sayfasına göre, kar yağışının etkili olmasıyla yolların buz tuttuğu, bölgedeki okulların bugün eğitime ara vermek zorunda kaldığı belirtildi.

Habere göre, yolların buz tutması nedeniyle polis sürücülere, yolun sadece dört çekişli veya lastiklerinde zincir bulunan araçlara açık olduğu uyarısında bulundu.

Bazı kaynaklar kar kalınlığının santima yükseldiğini de belirtti.

Rum haber kaynakları haberlerinde, kar yağışıyla ortaya çıkan manzaralara ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

