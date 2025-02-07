Araştırma yapılıyor

Merkez Bankası Yeni Hizmet Binası İhalesi’yle ilgili mali polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iş insanı Hüseyin Tüfekç’nin ardından müteahhit Uğur Tosunoğlu da tutuklandı.

Zanlı Tosunoğlu dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün ek tutukluluk emri alındı. Zanlının ihaleye katılmak için Merkezi İhale Komisyonu’na (MİK) sahte bilanço ve borcu yoktur belgesi verdiği iddia edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, , zanlının” iptal edilmiş veya günü geçmiş RES belgeleri tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs, yasal görevlere riayetsizlik etmek” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

32 milyon ek kar beyanında bulundu

Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), Merkez Bankası yeni binası için açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihaleyle ilgili yapılan gizli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Uğur Tosunoğlu’nun 20-21 Ocak 2025 tarihinde ihaleye katılmak amacıyla 15 Ocak 2025 tarihinde Gelir ve Vergi Dairesi’nden borcu yoktur yazısı aldığını ve 21 Ocak 2025 tarihinde ise 32 milyon ek kar beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının faizleriyle birlikte 13 milyon TL borcu olmasına rağmen ‘borcu yoktur’ yazısını MİK’e sunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 5 Şubat tarihinde tutuklandığını, evinde yapılan aramada 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’na sunduğu yeni hizmet binası ihalesine sunduğu teklif dosyasının ve bir adet faturanın emare alındığını ifade etti.

Evinde ve ofisinde arama yapıldı

Polis memuru, aynı tarihte zanlıya ait şirketin muhasebesinde yapılan aramada şantiye ofisinde ihale katılım beyannamesinin bulunarak emare alındığını anlattı.

Soruşturmanın yeni başladığını, 9 ifade alındığını ve en az 20 ifade daha alınması gerektiğini anlatan polis, bir günlük ek tutukluluk talep etti.

Zanlının avukatı ise Vergi Dairesinin borcu yoktur yazılarını 3 aylığına verdiğini, faal bir şirketin 3 ay içerisinde yeniden vergi borcu oluşabileceğini savundu. Savunma, ortada bir suç olmadığını, soruşturmanın altının boş olduğunu iddia etti.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

