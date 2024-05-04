Köy meydanı şenlendi

Ergün YAHAT

12. Mormenekşe Enginar Festivali dün başladı. Renkli görüntülerin yer aldığı kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin açılışını Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Katip Demir, Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan,CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel gerçekleştirdi .

Festival bugün ve yarın devam edecek.

Çeşitli ürünlerin yer aldığı stantlardan da alış veriş yapılabilecek.

Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde “Enginar baş tacımız” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde

sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek. Sergiler, eko gün ve “ Enginar Yemekleri Yarışması” yer alacak

Festivalin bu yılki etkinlikleri yitirilen değerlerden Ahmet Ertoprak, Hüseyin Özyaşar, Emine- Mustafa Ergazi anısına düzenlenecek. Festivalin son gününde Türkiye'nin ünlü müzik grubu Ayna da sahne alacak.

Enginar baş tacımız

Festival Komitesi Eş Başkanı Erşen Ummanel, festivali özelde Mormenekşe ve enginarı, genelde de Kıbrıs kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Umamnel, “Enginar baş tacımız” sloganı ile iyi bir festival sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ummanel, “Belediyenin ve kuruluşun ana veya büyük sponsorluğunu yapmadığı festivallerin gerçekleşmesi oldukça zordur. Fakat bizler kurduğumuz festival komitesi ile yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışmakta ve bir taraftan festivalin yapılabilmesi için gerekli maddi kaynağı sağlamaya çalışmakta, diğer bir taraftan ise festival etkinliklerini oluşturmaya çalışmaktayız.” dedi.

Ummanel, festivalin ana felsefelerinden biri olan Kıbrıs kültürünün bu yıl yine üzerinde durdukları önemli bir konu olduğunun altını çizdi.