992’si öğretmen

“Kamu Hizmeti Komisyonu Hizmetleri Algı Analizi Raporu” dün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. KHK aracılığıyla son 3 yılda 899 memur, 992 öğretmen istihdam edildiği, bu süre zarfında bin 229 kişinin emekli olduğu açıklandı.

Basın toplantısında konuşan KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, göreve başladığı ilk günden itibaren KHK’yı daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığını dile getirdi. Şeffaflığın önemine işaret eden Köseoğlu, bu bilinçle KHK web sayfasını yenilediklerini, sınavlarla ilgili kriterleri bu sitede paylaştıklarını ifade etti.

Yıllık faaliyet raporları çıkarmaya başladıklarını da belirten Köseoğlu, sınav merkezlerine ait kamera kayıtlarının saklama süresini 90 güne çıkardıklarını anlattı.

Göreve ilk geldiğinde Savcılıkla birlikte, yapılan uygulamaları gözden geçirdiklerini ve gerekli alanlarda düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Köseoğlu Türkiye’den eğitmen çağırarak iç eğitimler düzenlediklerini de belirtti.

Öztürk: Amaç memnuniyeti ölçmek

Daha sonra araştırmayı yürüten KMC Danışmanlık’tan Niyal Öztürk çalışmaya ilişkin raporu sundu.

19 Ekim 2021 ile 23 Ekim 2023 arasında sınava girmiş 354 kişiyle görüştüklerini anlatan Öztürk, bunların 60 puan altı alıp atanmayan, 60 puan üstü alıp atanmayan ve 60 puan üstü alıp atananlardan oluştuğunu belirtti.

Anket kapsamında ayrıca 22 Şubat 2022 ile 31 Aralık 2023 arasında atanan personelin bulunduğu kurumlardaki 80 yöneticiyle de görüşüldüğünü anlatan Öztürk, sınava girenlerin ortalama yaşının 33 olduğunu söyledi.

Sınav sürecinden genel memnuniyetin yüzde 61,58 olduğunu ifade eden Öztürk, sınavlarda daha düşük puan alanların memnuniyetinin daha düşük, daha yüksek puan alanların memnuniyetinin daha yüksek çıkmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Çalışmada sınav salonu, gözetmenler ve sınav süresiyle ilgili memnuniyetin de ölçüldüğünü ifade eden Öztürk, gözetmenlerden memnuniyetin 5 üzerinden 4,42; sınav süresinden memnuniyetin 5 üzerinden 3,59; sınav salonundan memnuniyetin 5 üzerinden 3,86 olarak ölçüldüğünü belirtti.

Katılımcıların yüzde 65’i sınav sürecinin adil olduğunu söylüyor

“Sınav süreci adil midir?” sorusuna yüzde 65,54’inin evet yanıtını verdiğini kaydeden Öztürk, “Sınavlar şeffaf mı sorusuna da yüzde 67,23 olumlu yanıt verildiğini söyledi.

Kurumsal itibar ve imajın 5 üstünden 4,08; güvenilirliğin 5 üzerinden 3,88; şeffaflığın 5 üzerinden 3,87; adilliğin 5 üzerinden 4,14, kurumsallığın 5 üzerinden 4,02; veri güvenliği ve gizliliğin 5 üzerinden 3,5 olarak ölçüldüğünü aktaran Öztürk, katılımcıların web sitesine dair farkındalığının yüzde 90,04 olduğunu kaydetti.



Son 3 yılda 899 memur, 992 öğretmen istihdam edildi

Öztürk’ün sunumunun ardından, KHK Başkanı Köseoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yapılan istihdamlarla ilgili bir soru üzerine Köseoğlu, KHK aracılığıyla son 3 yılda 899 memur, 992 öğretmen istihdam edildiğini, bu süre zarfında bin 229 kişinin emekli olduğunu söyledi. Köseoğlu 2023’te 705 kişinin istihdam edildiğini, bunların 346’sının memur 359’unun öğretmen olduğunu aktardı. Köseoğlu 2023 yılında terfi sınavlarına bin 37 kişinin katıldığını bunların 354’ünün terfi aldığını ifade etti.

Diploma soruşturması

Bir soru üzerine, müdür ve müdür muavini sınavlarına giren 100 kişiden 26’sının diploma soruşturmasının sürdüğü bir üniversiteden diploması olduğunu dile getiren Köseoğlu, bu konudaki araştırmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Köseoğlu diplomada bir sorun varsa, diploma nedeniyle verilen puanın devre dışı bırakılacağını ve konunun polise intikal edeceğini söyledi.