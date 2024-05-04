Nüfus hakkında öngörü: '825 bin olmalı'

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, ülke nüfusunu 410 binden 407 bine indirmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul; ülke nüfusunu çöp atıklarına göre bilimsel verilerle değerlendirerek 825 bin rakamından söz etti. Şenkul, Girne’nin günlük çöp atığının 160-170 ton olduğunu belirterek; buna göre yaptığı hesapta kentin nüfusunu 155 bin olarak öngördüğünü belirtti.



Verilere dayalı öngörüde bulunabiliriz

Kuzey Kıbrıs genelinde günlük çöp atığının ise 800 ile 900 ton arasında olduğunu ifade eden Şenkul “Bu durumda ülke nüfusu için 825 bin rakamını öngörebiliriz. Kafadan atmak,

yanlış verilere inanmak bir yöntem olduğu gibi bilimsel verilere dayalı öngörüde bulunmak da bir yöntemdir” dedi.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Ülke nüfusunun tartışması yine alev aldı.

Kafadan atmak, yanlış verilere inanmak bir yöntem olduğu gibi bilimsel verilere dayalı öngörüde bulunmak da bir yöntem.

Mesela çöpü ele alalım.

Girne’de 160-170, KKTC genelinde ise günde yaklaşık 800-900 Ton çöp bir şekilde toplanıp belirli alanlara taşınıyor.

Bize her açıdan en yakın ülke Türkiye olduğuna göre, oradaki çöp kullanımı verisini baz alabiliriz.

Bir kişi günde ortalama 1.03 kilo atık üretiyor, ben demiyorum TÜİK diyor bu arada

160 ton bölü 1.03 kilo eşittir:

Girne’nin nüfusunu bu bilimsel hesaplamaya göre 155 bin olarak öngörebiliriz.

KKTC’nin tümünü ele alıp ortalama günlük atık miktarını 850 ton alır ve bunu da 1.03 kiloya bölersek:

KKTC’de yaşayan insan sayısının yaklaşık 825 bin kişi olduğunu rahatlıkla öngörebiliriz.”

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 10:24