Kıbrıs milli  bir mesele

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı programda, Kıbrıs'ın milli mesele olduğunu belirterek, orada eşit ve egemen iki devletli bir uygulama olursa çözüm bulunabileceğini vurguladı.

Programda gündemi değerlendiren Güler, Kıbrıs'taki Türklerin konumunun gayet olumlu durumda olduğunu ifade etti.

Güler, Avrupa Birliği'nin (AB) burada referandum yapacağını ve "Evet" diyenleri üye, "Hayır" diyenleri ise üye yapmayacağını belirttiğini anımsattı.

Güler, "Türk toplumu 'Evet' dedi. Rum toplumu ise büyük bir çoğunlukla 'Hayır' dedi. Bunun sonunda AB, 'Hayır' diyenleri üye yaptı. Bizim Türk kardeşlerimizi dışladı. Orada 50 senedir huzur var. Türk ordusu 1974'te oraya gitti. Aslında biz Rum tarafına da istikrarı getirdik. 50 senedir çatışma ve savaş olmadı. Hem kuzeye hem de güneye huzuru getirdik." dedi.

Kıbrıs'ın milli mesele olduğunu belirten Güler, Ada’da eşit ve egemen iki devletli bir uygulama olursa çözüm bulunabileceğini vurguladı.

Sınır ötesi operasyonlar

Sınır ötesi yapılabilecek operasyona ilişkin Güler, "Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde 5-6 yıldır Türk güvenlik güçlerinin bulunduğunu ve terör örgütünün yıllardır bulunduğu yerleri terk ederek güneye doğru çekilmek zorunda olduğunu belirten Güler, terörü kaynağında yok etmek için gerekenin yapılacağını söyledi.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin hudut güvenliği için kullanılan sistemlerin aynısını yaptırmak için görüşme yaptığını belirten Güler, yasa dışı şekilde sınırı geçmek isteyenlere karşı her türlü gayretin gösterildiğini ve sınırlarda 7/24 esasına göre 60 bin personelin görev yaptığını dile getirdi.

Türkiye topraklarının çok değerli olduğunu vurgulayan Güler, oluşabilecek tehditlere karşı güvenlik güçlerinin her daim hazır olduğunu ifade etti.

"Türkiye artık kabına sığmayan bir ülke"

Türkiye'nin her konuda yetenek ve kabiliyetlerini artırdığını söyleyen Güler, "Türkiye artık kabına sığmayan bir ülke. Bir ucumuz Somali'de, bir ucumuz Bosna'da, bir ucumuz Azerbaycan'da, bir ucumuz Orta Asya'da kardeşlerimizle beraber." ifadesini kullandı.

Buradaki kardeşlere de erişecek ortamın oluşturulması gerektiğini belirten Güler, yeni bir uçak gemisinin yapılacağını kaydetti.