Ağır ceza gelmeli

Serdar ŞENGÜL

Polisin denetimlerinde sürat ve alkollü sürüşün yanı sıra trafik ışığı ihlali yapan sürücüler sıklıkla görülüyor. Vatandaşlar, insanların sabırsız hale geldiğini, ışıklarda beklemek istemediğini, bu nedenle trafiği tehlikeye atacak şekilde sürüş yaptığını söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, trafik ışıklarına kamera yerleştirilerek, kuralları ihlal edenlerin tespit edilmesi ve ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Ne dediler…?

Osman Özala

“Çoğu sürücünün kırmızı ışıkta durmaması tehlikelere davetiye çıkartıyor. Hem karşı taraf hem de sürücünün canı tehlikeye giriyor. Sürücülerin bu alışkanlıklarından vazgeçirmek devletimizin asli vazifesidir. Kırmızı ışıkta durmayanları kameralarla tespit edecek bir sistemle bu sorunun önüne geçilebileceği inancındayım.”

Halil İbrahim Dinlemez

“Birçok sürücü trafikte canını hiçe sayarcasına davranıyor. Ben bunun sebebinin sabırsızlık olduğu kanaatindeyim. Sabırsız sürücüler trafiği tehlikeye sokmaktadır. Kırmızı ışık ihlalinin önüne geçmek için eğitim şarttır ve ışıklara kamera sistemi kurulmalıdır.”

Hasan Akar

“Kırmızı ışıkta durmayan sürücülerin eğitimsiz olduğu çok aşikardır. Bu yüzden şoför okullarının iyi eğitim vermesi zorunluluk haline getirilmelidir. Şahsen ben kızım ehliyet sınavını kazandıktan sonra tam 6 ay kendisiyle gittim geldim ve pek çok şeyi kavramasını sağladım. Şimdiki eğitim sistemiyle var olan trafik sorunları ne yazık ki çözülecek gibi görünmüyor, eğitim şarttır. İnsanların çoğu sabırsız, kırmızı ışıkta durmak bile istemiyor.”

Ali Çomunoğlu

“Günümüzde birçok insan sabır nedir bilmez oldu. Özellikle trafik ışıklarında beklerken telefon kullananlar yeşil yansa bile geçmeyi unutuyor. Kısacası günümüzde yeşil yanınca hareket edemez kırmızı yandığında da durmaz olduk. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Balık baştan kokar derler devletin tüm önlemleri alması gerektir. Kırmızıda durmayan insanlar katil niteliği taşımaktadır.”

Mehmetali Taluğ

“Işıklarda durmamak çok büyük bir sorun haline geldi. Artık insanlar kırmızıda duranı dövecek hale geldi. Bunun önüne geçmek için ışıklara kamera sistemi kurulmalı ve en ağır cezalar ile de kural tanımayanlar cezalandırılmalıdır. İnsan hayatından kıymetli bir şey yoktur.”

Aydın Halden

“Ülkemizde sürücü okullarının verdiği eğitimler yetersizdir. Bu yüzden de tehlikeli kazalar meydana gelmektedir. Uzun yıllar İngiltere’de yaşadım. Orada kırmızı ışık kuralını ihlal eden sürücünün derhal ehliyetine el konulur maalesef bizim ülkemizde cezaların yetersizliği bu suçu işleyenlere için caydırıcı olmuyor.”