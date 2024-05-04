8 bin TL’yi ödeyemedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen hırsızlık vakalarıyla ilgili tutuklu bulunan Ali Usbahalı ile Hatice Değirmenci teminat talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Bir şahsın telefonunu ödünç aldıktan sonra kaçan Ali Usbahalı 8 bin TL nakit teminatı yatıramayınca cezaevine gönderilirken, arkadaşının altınlarını çalan Hatice Değirmenci teminatla serbest kaldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlı Ali Usbahalı’nın 22 Nisan’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlarma isimli alışveriş merkezi önünde, bir şahıstan “annemi arayacağım” diyerek telefonunu aldıktan sonra kaçtığını ve sirkat suçunu işlediğini anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

8 altın çaldı

Polis, Hatice Değirmenci’nin ise 8 Mart-4 Nisan 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da birlikte kaldığı arkadaşının 4 adet yarım ve 4 adet çeyrek altınını sirkat ettiğini açıkladı. Polis, 23 Nisan’da ülkeye giriş yapan zanlının gözaltına alınıp sorgulandığını ancak şahadet yetersizliğinden serbest bırakıldığını anımsattı. Yapılan ileri soruşturmada, zanlının aynı tarihte, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuda 2 yarım ve 2 çeyrek altın bozdurduğunun belirlendiğini anlatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, Değirmenci’nin 25 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Mahkeme, Usbahalı’nın ise 8 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.