‘Asla olmaz’

Ömer KADİROĞLU

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de bir TV kanalının programına katılarak trafiğin soldan sağa kaydırılmasıyla ilgili bir soruyla karşılaştı. Töre, buna uzmanların bakacağını söylerken Türkiye ile her konuda bütünleşmeden yana olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan vatandaşlar ise, trafiğin soldan sağa kaydırılmasının mümkün olmadığını belirterek “çok insan canından olur” uyarısı yaptı.

Ne dediler?..

Ali Kanlı

“Ülkedeki araç sayısı da kazalar da hızla artıyor. Toplu taşıma olmadığı için bir evde iki- üç tane araba var. Ülkede trafiğin soldan sağa alınması bence başlı başına bir cinayet olur. Yıllardır soldan araç kullanılan bir ülkede trafik akışının sağa alınması için şu anda burada yaşayan tüm halkı öldürüp trafiği sağa alıp sonra yeni nüfus oluşturmaları gerekiyor. Araçlarını insanlar sağdan imkanı yok süremez. 80 yaşındaki insan 60 yıldır araba kullanır onu nasıl sağdan akışa çevireceksiniz? Bu yönde bir referanduma gidilirse kesinlikle ve kesinlikle hayır diyeceğim.”

Aziz Eker

“Ekonomik kriz deniliyor ancak bu kadar arabanın trafikte olması bizleri şaşırtıyor. Trafik kazaları da araç sayısı gibi artıyor. Ülkede trafiğin soldan sağa geçirilmesi için yönünde bir çalışma olsa da beni şahsen ilgilendirmez çünkü araç kullanmıyorum ancak böyle bir çalışma 40 senedir soldan trafiği akan bir ülke için bence hüsran olur. Her 10 dakikada bir kaza haberi duyacağız gibime geliyor. Daha fazla trafik kazası olacaktır. Bu yönde bir referanduma gidilirse ben hayır oyu kullanacağım.”

Osman İncirlili

“Yolların yetersiz olması ve araç sayısının artması nedeniyle kazalar da artıyor. Ülkede trafiğin soldan sağa geçirilmesinin konuşulması bile yanlıştır. Böyle bir şeyin yapılması halinde ülkede katliam olur. Çift şeritli yollarda belki ancak tek gidiş-geliş yollarda felaketler yaşanır o nedenle böyle bir şeyin düşünülmesi bile yanlış. Bu yönde referanduma gidilirse kesinlikle hayır oyu kullanırım.”

Tahsin Dağman

“Ülkede kazaların artması dikkatsizlikle alakalıdır. Ehliyet yaşını yükseltmeleri gerekiyor. Askerliğini yapan adam av tüfeği ruhsatı alamaz ancak 18 yaşını dolduran araba alıp trafiğe çıkıyor. Araçlar artar ancak yollar aynı ve yetersiz. Bir gemi 100 araç alırsa da 500 koyarsınız o gemi batar. Trafiğin soldan sağa alınması yönünde referandum yapılması veya yasa tasarısı hazırlanmasına tepkim çok sert olur. Daha iyi bir tüfek alsınlar hepimizi vursunlar o daha kolay olur. Bu kadar senedir soldan akan trafiği sağa alma düşüncesindeyseler önce cenaze arabalarını çoğaltmaları gerekiyor. Bu yönde bir referanduma gidilirse trafik akışının sağa geçmesine kesinlikle hayır derim.”

Seral Alicik

“Ülkemizde nüfus, araç sayısı trafik kazaları hızla artıyor ancak yol kapasitesi ve yolların kullanılamaz halde olması aynen duruyor. 30 yıldır trafikte araç kullanıyorum. Ülkede trafik akışının soldan sağa alınması gibi bir çalışma yapılması kaosa neden olur. Türkiye’ye gittiğimiz zaman nasıl ki trafikte şaşırıyoruz burada da aynı durumlar yaşanır, hatta trafik kazaları daha da artar. Bu yönde bir referanduma gidilirse kesinlikle hayır yönünde oy kullanırım.”

Remziye Sönmez

“Ülkede araç sayısı da kazalar da hızla artıyor. İnsanlar dikkatsiz, yollar yetersiz ve yolların içler acısı durumda olması kazaların artmasına neden oluyor. Ülkede trafiğin soldan sağa geçirilmesi için bir çalışma yapılırsa bizim ölmemizi istiyorlar demektir. Senelerdir araç kullanırım ve hep soldan sürdüm. Şimdi sağdan sürmemi kimse benden istemesin çünkü bu çok zor olacaktır. Bu konuyla ilgili referanduma gidilirse trafiğin soldan sağa alınması için hayır yönünde oy kullanırım.”

Belgin Akdağ

“ Ellerinde telefon süratli bir şekilde araç kullanıyorlar, ayrıca ehliyeti alan kendi kuralını yaratıyor haliyle kazalar da artıyor. Bir de toplu taşımanın olmaması nedeniyle herkes arabasıyla işini yapmak zorunda kalıyor ve trafiğe çıkan araç sayısı da artıyor. Türkiye’de araç kullanıyorum ancak burada dikkatsiz çok insan trafikte olduğu için cesaret edemiyorum. Ülkede yıllardır trafik soldan akıyor ve bir gün trafik sağdan akışa dönerse keşmekeş olacaktır. Çok daha fazla trafik kazası olur ve insanlar bu duruma alışana kadar 5-6 yıl geçer. Her an kaza olmaya devam eder. Bu yönde referanduma gidilirse hayır yönünde oy kullanırım.”