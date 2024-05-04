Destek sürecek

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da “TC ile KKTC Arasında Narenciye Alanında Mutabakat Zaptı” imzaladı.

KKTC’de 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu inşasına başlanmasını da içeren mutabakat zaptıyla “KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş- Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”ni hayata geçireceklerini ifade eden Başbakan Üstel, “Narenciye ve tarımda gelecekte yaşanması muhtemel sorunlara ciddi tedbirler üretmiş olacağız… Narenciye gerçek altın değerine kavuşacak” dedi.

Yılmaz’la birlikte TC ile KKTC Arasında Narenciye Alanında Mutabakat Zaptı’nı imzalayan Başbakan Üstel, imza töreninin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın daveti üzerine, bir kez daha Anavatan Türkiye’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, karşılıklı sevgiye, saygıya, kardeşliğe, güvene ve tarihi köklere sahip ilişkiler olduğunu vurguladı.

Üstel, hükümetin kurulduğu günden bugüne Anavatan Türkiye hükümeti ile ilişkilerini geliştirmeye ve en üst seviyede yürütmeye devam ettiklerini belirterek “İşte bugün burada, bir kez daha bu ilişkilerin derinliğinin yeni bir simgesi olacak önemli bir projeye daha imza atmak için bulunuyoruz" dedi.

Narenciye gerçek altın değerine kavuşacak

Başbakan Ünal Üstel, imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında her alandaki müstesna ilişkiler ve iş birliği ışığında, “KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş- Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”ni hayata geçireceklerini açıkladı.

Üstel, böylece narenciye ve tarımda gelecekte yaşanması muhtemel sorunlara ciddi tedbirler üretmiş olacaklarını ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Güzelyurt’u ziyareti sırasında müjdesini birlikte verdikleri 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu yapımını bu antlaşma ile başlattıklarını kaydeden Başbakan Üstel, şöyle konuştu:

“İmzalanan antlaşmaya göre, Güzelyurt’a ilk etapta 15 bin tonluk ve dört yıl içerisinde toplam 40 bin ton kapasiteye ulaşacak soğuk hava deposu projesi hayata geçirilecek.

Tamamı yeşil enerji ile çalışacak çevre dostu bu yatırımla narenciyecilerimiz artık kendilerini çok daha güvende hissedecek.”

Pek çok projeye daha imza atacağız

Başbakan Üstel, hem Türkiye hem KKTC’nin siyasi istikrar ve güçlü iradenin bulunduğu dönemlerden geçtiğini söyleyerek “Bu istikrarlı dönem içerisinde yaptığımız işbirliği ile, yıllardır gerçekleşmeyen pek çok projeye birlikte imza attık ve atacağız. Devam eden projeleri de mutlaka tamamlayacağız" diye konuştu:

Üstel, açıklamasının sonunda Kıbrıs Türk halkına yönelik tüm büyük projelerin gerçekleşmesinde önemli katkısı bulunan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye hükümetlerine ve bu projeye önemli katkılar sağladığını belirttiği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.

Üstel, imzasını attıkları projenin halka hayırlı olmasın diledi.