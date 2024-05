Kritik gün

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, hayvan üreticilerinin bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem öncesinde teşviklerle ilgili açıklama yaptı.

Kuzu başına verilen teşvik priminin bin 100 liraya çıkarıldığını belirten Çavuş, çiğ süt fiyatlarının da günün koşullarına göre artırıldığını söyledi.

Narenciye üreticilerine de 154 milyon lira ödeneceğini açıklayan Çavuş “Hükümet olarak hem yerli imaları destekliyoruz, hem de halımızın alım gücünü koruma yönünde gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklama, hayvan üreticilerinin araçlı eylem kararını değiştirmedi. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları bugün saat 10.00’da Hamitköy ve Gönyeli çemberlerinde toplanacaklarını, buradan Tarım Bakanlığına gidileceğini açıkladı. Naimoğulları “ Esas eylemimiz Başbakanlık önünde olacak” dedi.

Piyasa koşullarını dikkate alıyoruz

Geçtiğimiz hafta eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün Lefkoşa’yı kilitleyecek. Eyleme saatler kala açıklama yapan Bakan Çavuş, üreticiye tarihin en büyük yardımını yaptıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, “hükümet olarak tarımcımıza, hayvancımıza, çiftçimize, tarihte görülmemiş, destekler, teşvikler ve krediler sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Üstelik hükümet olarak, sürekli artırdığımız ve güncellediğimiz destek ve teşvik ödemelerini üreticilerimize zamanında yapmaya da devam ediyoruz. Bunun yanında ürün fiyatlarını da düzenli olarak maliyet ve piyasa koşullarını dikkate alarak güncellemekteyiz” dedi.

Bakan Çavuş şöyle devam etti:

Hükümette olduğumuz süre içerisinde üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık. Bırakmamaya da devam ediyoruz. Hükümet olarak, ihtiyaç duyulan kaynakları zamanında yaratıyor ve yaşanan tüm ekonomik krizlere rağmen, üreticilerimizi mağdur etmiyoruz.

Bu noktada; Sayın Başbakanımızın talimatı doğrultusunda yaratılan yaklaşık 154 milyon TL tutarındaki kaynakla, narenciye üreticilerimizin Cypruvex’e vermiş olduğu Valansiya hariç tüm ürünlerin ödemesini Salı gün gerçekleştiriyoruz.

Yaklaşık 154 milyon TL'lik kaynak hem piyasalarımız hem de tarım sektörü için can suyu olacak. Diğer hasatların tamamlanması ile birlikte, narenciyecimizin tüm alacaklarını tam ve eksiksiz şekilde ve her şeyden önemlisi de zamanında ödemeye devam edeceğiz.

Hükümetimiz, bir yandan üretimi desteklerken diğer yandan halkına da sahip çıkmaya devam ediyor. Halkın en temel besin ihtiyaçlarının başında gelen et konusunda ortaya koyduğumuz dengeli ve zamanında atılmış adımlarla, halkımızın hak ettiği besine piyasa dengeleri içerisinde ulaşmasının önünü açıyoruz.

Diğer yandan yerli hayvancımızın üretime devamlılığını sağlamak adına, yine bir yaşına kadar kesilen kuzu başına verdiğimiz teşvik primini bin 100 TL’ye yükselttik. Ürettikleri çiğ süt fiyatlarını yine günün koşullarına uygun olarak artırdık. Yani hükümet olarak ortaya koyduğumuz temel politikaya uygun davranarak, hem yerli imalatı destekliyoruz, hem de halkımızın da alım gücünü koruma yönünde gerekli tedbirleri alıyoruz.”

Üreticiler geri adım atmadı

Ancak Bakan Çavuş’un bu açıklamalarına rağmen hayvan üreticileri geri adım atmadı.

Birlik, bugün Hamitköy ve Gönyeli çemberlerinde toplanacaklarını, ilk olarak Tarım Bakanlığı’na ardından Başbakanlığa gidileceklerini duyurdu.



Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı açıklamada, Gazimağusa bölgesinden (doğudan) gelecek üreticilerin Hamitköy Çemberinde, Güzelyurt bölgesinden (batıdan) gelecek üreticilerin ise Gönyeli Çemberinde saat 10.00’da toplanacağını bildirdi.

Bakanlığın giriş-çıkışı kapatılacak

Üreticilerin, Kıbrıs Gazetesi önünde birleşerek, Girne Kapısı istikametinde ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne gideceğini ifade eden Naimoğulları, Bakanlığın giriş-çıkışının dört-beş araçla kapatılacağını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılması sonrasında tüm araçların Başbakanlık önüne gideceğini belirten Naimoğulları, “Esas eylemimiz Başbakanlık önünde olacak” dedi.

Birlik Başkanı Naimoğulları daha önce yaptığı açıklamada, çiğ süt fiyatının belirlenmesini, girdi maliyetlerine indirim yapılmasını ve ithal et kararının kaldırılmasını talep etmişti.