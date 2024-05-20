İki taraf için fırsat

Avrupa Birliği’nin (AB) Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Elizabeth Fereira, Yeşil Hat üzerinden gerçekleştirilen ticaretin Kıbrıslı Rumlar açısından da ekonomik fırsat teşkil ettiğini söyledi.

Kathimerini gazetesi Fereira’nın demecine “Toplumlararası Ticaret Herkes İçin Fırsat” başlığıyla yer verirken, Fereira’nın Yeşil Hat Tüzüğünün onaylanmasının 20’inci yılı dolayısıyla gazeteye demeç verdiği belirtildi.

Demecinde özetle toplumlararası alışverişin bu kadar büyük oranda nakit olarak yapılmaması için güvenilir bir ödeme sistemine ihtiyaç olduğunu dile getiren Fereira, alışverişlerin nakit olarak yapılmasının idari maliyeti artırdığını ve şeffaflığı sınırlandırdığını dile getirdi.

Avrupa Komisyonu’nun Rum makamlarıyla iş birliği içerisinde bu konuda çözümler ileriye götürdüğünü dile getiren Fereira, KKTC’den kaynaklandığı iddia edilen haksız rekabet konusunda Rum tarafında var olan endişelerle ilgili yorumunda ise, Yeşil Hat üzerinden gerçekleştirilen ticaretin Rum Yönetimi’nin toplam ithalatının yalnızca yüzde 0,12’sini teşkil ettiğini ve haksız rekabetin kaçak ticaretten kaynaklandığını ifade etti.

Demecinde ara bölgedeki güneş enerjisi üretim ünitesiyle ilgili sürece de atıfta bulunan Fereira, AB’nin anlaşmazlık olabilecek noktalarda çözümler bulmaları için iki tarafa da yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Gazete Fereira’nın AB’nin Kıbrıs sorunundaki gelecekteki olası gelişmiş rolü konusundaki soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındığını ve Brüksel’in BM himayesindeki sürece olan desteğine atıfta bulunduğunu da iletti.

Yeşil Hat üzerinden gerçekleştirilen ticaretin Kıbrıslı Rum tüccarlar olduğu kadar Kıbrıslı Türk üreticiler açısından da açıkça ekonomik bir fırsat olduğunu ve bunun tüketicilerin kullanımına sunulan ürünlerin çeşitliliğini artırdığını da ifade eden Fereira, bunun ayrıca önemli bir güven yaratıcı önlem olduğunu sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 09:17