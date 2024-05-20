Haftalık Kathimerini gazetesi “Kıbrıs Sorunu Kırmızı Bölgede… Kıbrıs Rum Tarafına, Kıbrıslı Türklere Daha Çok Açılım Baskısı” başlığıyla manşetten verdiği haberde, Kıbrıs sorununun kaderini belirleyecek üç rapordan birinin, Holguin’in Genel Sekreter Antonio Guterres’e, diğer ikisinin de Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne yazacağı raporlar olduğunu belirtti.

Guterres’in bu üç raporu yönetme şeklinin iki tarafa baskı derecesini artıracağına işaret eden gazete, bilgi sahibi kaynakların “ya Holguin’in çabasını çok kısıtlı bir süreliğine uzatılacağını ya da bir şekilde çıkmaza atıf yapılacağını, bunun da yolun sonu anlamına geleceğini” söylediğini aktardı.

Maria Angela Holguin’in 3’üncü ziyaret turu sonrasında çok güçlü mesajlar gönderdiği, bu mesajı Kıbrıs Türk tarafının halen Cumhurbaşkanı Tatar aracılığıyla önlemeye çalıştığı ancak Rum tarafının anlamamış göründüğü kaydedildi.

Holguin’in Rum tarafına baskısının Kıbrıs sorununun özüne dokunduğunu, ‘daha fazlasını yapması’ ve Kıbrıslı Türkleri müzakere masasına döndürmek için doğrudan ticaret odaklı açılımlarda bulunması üzerine odaklı olduğunu yazdı. Kıbrıs Türk tarafına baskısının ise Kıbrıs sorunun kesin halli için muhtemelen kısıtlı süreli (fast track) yeni bir prosedüre katılımı noktasında kaldığını ekledi.

Haberde Holguin’in Kathimerini’ye verdiği söyleşide Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduidis’in net bir görüntüye sahip olduğu ve prosedürün kilidini neyin açacağını bildiğine işaret ettiği belirtildi. Bu ifadesinin hem eleştiri olarak algılanabileceği, hem de prosedürün kilidini açabilecek şeyin Rum tarafının elinde olduğu, ancak bunu kullanmak istemediği, en azından kullanmaktan kaçındığı intibası yarattığına dikkat çekildi.

Gazete Hristodulidis’e Holguin tarafından uzun süredir Kıbrıs Türk tarafına açılımlarda bulunması telkininde bulunulduğunun bir gerçek olduğuna işaret ederek, Holguin’in kast ettiği açılımların, Avrupa Komisyonu’nun doğrudan ticaret önerisini Ercan Havalimanı’nın meşrulaştırılması ile takviye edilerek Kıbrıslı Türklere yönelik ambargoların ve izolasyonların kaldırılması olduğunu yazdı. Komisyon’un doğrudan ticaret önerisini “sahte devletin Tayvanlaştırılması” olarak niteleyen gazeteye göre, Hristodulidis Holguin’e “müzakereler başlamadan ve özellikle malum nedenlerle karşılık almadan bunları kabul edemeyeceği” cevabını verdi.