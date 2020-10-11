Kriz çok derin

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapanması, çalışan kesim, turist ve öğrencinin gitmesi ekonomiye darbe vurdu.

Geçtiğimiz mart ayında başlayan salgın süreci devam ederken, Gazimağusa esnafının öğrenci umudu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) güz döneminde online eğitim kararı almasıyla suya düştü.

Bölgenin canlanmasını sağlayan öğrencilerin gelmeyecek olması esnafı derin bir endişeye sokarken, Gazimağusa’da taksicilik yaparak geçimlerini sağlayanlar isyan etti.

Öğrencilerin gitmesinin ardından, mart ayından bugüne kadar oldukça zor günler geçirdiklerini belirten taksiciler, “Öğrenciler gelemeyecek, şimdi ne yağacağız” diye sordu.

Diyalog’a konuşan taksiciler “Eve ekmek götüremiyoruz, açlığın eşiğindeyiz” şeklinde konuştu.

Ne dediler?..

Serdar Özcan

“Önce sağlık diyoruz, okulun açılmaması ile sağlık problemleri bitecek ise eyvallah itirazımız olmaz. Ancak okul kapanacak, buna benzer birçok tedbir alınacak ve sorun yine çözülmeyecek. Bu sürecin ekonomik zararları da çok ciddi olmuştur.



Bu daha bir başlangıçtır, bu virüs ile yaşamayı öğrenip bireysel olarak tedbir almadığımız sürece bir arpa boyu yol alamayız. Bir vücut olup bir birimize destek olup bu felaketi aşmaya çalışalım. Okulun açılmaması, öğrencinin gelmemesi bu bölgedeki esnafı bitirir ve gün sonu bölgede bulunan esnafın en az yüzde 70’inin iflas ettiğini görürsünüz.”

Tahir Kasap

“Üniversitenin bu kararı hiç kuşkusuz piyasayı olumsuz etkileyecektir. Mağaza sektörü fazla olmasa da restoranlar, büfeler, kafeteryalar öğrenci gelmemesinden oldukça olumsuz etkilenecek ve iflas edecektir. Üniversite yönetiminin kararını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir.”

Nergis Özcan

“Öğrencinin gelmemesi demek bölge esnafının iflası demektir. Üç aydır öğrenci ve turist olmaması nedeni ile iş yapmayan esnaf, şimdi tamamen bitecek. Birçok işletme kapısına kilit vuracaktır. Tamam, önce sağlık, ama bu virüsün uzun süre hayatımızda olacağı aşikârdır. Herkes tedbirini alarak ve sıkı şekilde denetim yapılarak, ekonomiye zarar vermeden süreç atlatılabilir. Öğrencinin buraya gelmesini önlemek asla bir çözüm değil, esnaf için bir yıkım olur.”

Cihaz Yazıcı

“Biz taksiciler olarak okulun açılmasını istiyoruz. Öğrenci olmadığı için tüm gün oturuyoruz, koca bir yıl daha bu şekilde asla gitmez. Öğrenci gelecek diye kendimizi Eylül ayına odakladık ancak şimdi umutlarımız tamamen suya düştü. İş yapamıyoruz, eve ekmek götüremiyoruz. Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum. Umudum tükenmek üzere.”

Erol Obuz

“Sektör olarak çok kötü durumdayız, devletten alamadığımız destek bizi üzmüştür. Turist yok, üstüne öğrenci de olmayacak. Bu bizim bittiğimiz anlamına geliyor. Sadece biz değil bölgedeki tüm esnaf artık bitmek üzeredir.”

Enes Özbayrak

“Okulun açılmaması, öğrencilerin gelmeyecek olması bizi yıktı. Sadece biz değil tüm sektörler etkilenecek. İşsizliğe, parasızlığa açlığa asla dayanılmaz. Herkesin ailesi, çocuğu var. Eve ekmek götüremezsek ailemize nasıl bakacağız. Çocuklarımızı nasıl doyuracağız. Turist yok, öğrenci yok, biz kimi taşıyacağız. Yerli halkın zaten kendi aracı var, olmasa bile dolmuşa biner. Biz taksiciler kime hizmet edeceğiz. Bu soruların cevabını bize kim verebilir.”