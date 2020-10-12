Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan ve Ermenistan arasında önceki gün yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın Gence kentinde sivil yerleşimlerini vurdu.

Füzeli saldırıda aralarında çocukların da olduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek" ifadesini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenleyen Ermenistan'ı kınadı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da ateşkesi ihlal eden ve sivilleri vuran Ermenistan’la ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor” denildi.

Siviller öldürüldü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında önceki gün saat 12.00 itibarı ile insani ateşkes başladı.

Ateşkes ilanı sonrası Ermenistan ordusu gece yarısı Gence'ye füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda 9 sivil yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı.

Gence'ye yapılan saldırıda bazı evler ile çok sayıda işyerinin zarar gördüğü de bildirildi.

Azerbaycan'ın saldırıya karşılık verdiği de kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 22.30'da da Terter bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "İnsani Ateşkes Anlaşmasını bozan Ermenistan silahlı kuvvetleri Terter şehrini top atışına tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıdan kurtulanlar anlattı

Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını anlattı.

Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov, "İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannettim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık" dedi.

Dışarı çıkıncı büyük bir şok yaşadığını, asıl füzelerin komşularının binalarına düştüğünü belirten Memedov, "Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık" diye konuştu.

Gözü yaşlı bir şekilde evinin önünde bekleyen bir anne, "Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı. Annem de cam parçalarının düşmesi nedeniyle ayağından yaralandı" dedi.



Çocuklarının şu anda hastanede tedavi altında olduğunu belirten Genceli anne, "Hayatımda ilk defa böyle bir şok yaşadım. Bizim suçumuz neydi?" diye haykırdı.Ermenistan'ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, "Biz insani olarak cenazelerini cephelerden almaları için ateşkes yaptık. Ancak onlar ilk fırsatta bizi vurdu. Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.Füzelerin düştüğü yerine tamamen sivillere ait olduğunu aktaran Abbasov, "Neydi burası. Askeri karargah mı? Orduevi mi? Çocuk ve kadınların yaşadığı bir mahalle ve hemen yanında da bir park" dedi.

Aliyev’den Ermenistan’a ültimatom

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek" ifadesini kullandı.

Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü;

“Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve Gence’deki sivillere roket attı. Bu bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır bir ihlalidir.

Roket saldırısı Ermenistan’ın Vardenis bölgesinden yapıldı. Sonuç olarak 41 Azerbaycanlı sivil öldürüldü ve 200’den fazla kişi yaralandı. Ermeni tarafının amacı kurtarılan bölgeleri yeniden işgal etmektir.

Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliği suçlarından sorumludur. Azerbaycan tarafı tüm bunlara haysiyetle cevap verecek! Rus arabuluculuğundaki görüşmelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürü. Bu aşağılık işler Azerbaycan halkının iradesini asla bozamaz!”

Dışişleri’nden Ermenistan’a kınama

Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenleyen Ermenistan'ı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkes ihlali sonrası Ermenistan’ı kınayarak, şu açıklamayı yaptı:

Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence'de bir apartmana isabet ederek 9 sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir.

Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan'ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır.

Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir. Saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan'ın yanındadır.

10 Ekim 2020 gece yarısı 00.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiği açıklanırken, Ermenistan güçleri bu anlaşmayı sadece birkaç saat sonra ihlal etti.

MSB’den sert mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden ve sivilleri vuran Ermenistan’la ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir” ifadeleri yer aldı.