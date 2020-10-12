Hatay’da hasar tespit başlatıldı

Hatay'da geçen cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp üç ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan ve önceki akşam kontrol altına alınan yangının oluşturduğu hasar, dün havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda 9 Ekim’de başlayıp, Arsuz ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine sıçrayan ve 33 saat sonra kontrol alınan yangının ardından, ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladı. Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, defterdarlık ile Belen Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Petek Sitesi’nde yangından zarar gören yerleşim yerlerini tek tek gezerek, not aldı.

PKK üstlendi



Tamamen kontrol altına alınan yangın için sabotaj ihtimalinin ortaya çıkması bazı iddiaları da peşinde getirdi. Terör örgütü PKK’ya yakın sosyal medya hesapları, orman yangınlarının ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti.