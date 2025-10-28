‘Uyarılar dikkate alınmalı’

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği eski başkanı Umut Öksüz, ülkedeki ilaç kriziyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Öksüz, Nisan ayında krize dikkat çektiklerini ancak uyarılarının dönemin yetkilileri tarafından “politik söylem” olarak küçümsendiğini belirterek, “Biz değişmedik, siz görmezden gelmeye devam ettiniz” ifadelerini kullandı.

Öksüz, yaşanan ilaç krizinin yalnızca KKTC’ye özgü olmadığını, küresel bir sorun olduğunu ancak yerel yetkililerin meseleyi görmezden geldiğini vurguladı.

Geçmişte ecza depolarından, “Ülkede ilaç krizi yoktur” şeklinde yazı istenmesini eleştiren Öksüz, yeşil reçeteli ilaçların bir yıldır temin edilemediğini ve bazı hastalara 18 aylık ilaç verildiğini belirtti. Bu durumun, özellikle kronik hastalar için ciddi sıkıntılar yarattığını ve sağlık sisteminde “akıl almaz bir sorumsuzluk” yaşandığını savundu.

Açıklamasında, kriz konusunda yetkililerin yaklaşımını eleştiren Öksüz, “Kriz global ama körlük yerel. Siz ‘KKTC’de ilaç krizi yoktur’ diyerek meseleyi inkâr ettiniz. Oysa dünya ilaç krizini yaşarken biz başımızı kuma gömdük” ifadelerini kullandı.

İlaç Takip Sistemi’nin (İTS) hala kurulmamış olmasına da dikkat çeken Öksüz, bunun sonucunda denetimsiz ilaç satışlarının arttığını ve eczacı olmayan kişilerin eczacılık faaliyetleri yürütmeye cesaret ettiğini belirtti. Öksüz, bu durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı ve sektörün itibarını korumanın önemine işaret etti.

Umut Öksüz, çözüm önerilerini de sıraladı. Buna göre, yerli ilaç üretiminin güçlendirilmesi, ilaç ithalatının çeşitlendirilmesi, denetimlerin artırılması, İlaç Takip Sistemi’nin tamamlanması ve Fasıl 254 yasasının revize edilmesi gerekliliğine dikkat çekti.



Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025, 09:18