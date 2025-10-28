Mahkeme bir şans verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, uyuşturucu satışı yapan sanığı hapse mahkum ederken, alıcıyı denetimli serbestlikten yararlandırdı. “Uyuşturucu alma, verme, tasarrufu ve suç gelirinin aklanmasını önleme yasasına” aykırı davranış suçlarından yargılanan Sudanlı Gasim Tarig Mohammedali Ahmed hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, sanığı bir yıl altı ay hapis cezasına mahkûm ederken, ondan uyuşturucu satın alan ev arkadaşı Ahmed Atif Khalil Farah’ı denetimli serbestlikten yararlandırdı.

Kararı okuyan Başkan; sanık Gasim Tarig Mohammedali Ahmed’in kendi ikrarı, olgular ve emareler doğrultusunda aleyhindeki davalardan suçlu bulunduğunu ifade etti. Başkan, uyuşturucu suçlarının son yıllarda ciddi oranda arttığını, toplum ve özellikle gençler üzerinde büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Ağır ceza heyeti başkanı, kamu menfaatinin korunması amacıyla bu tür suçlarda caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan, sanığın Instagram üzerinden tanımadığı bir şahıstan 200 Euro karşılığında 25 gram uyuşturucu madde temin ettiğini, bu maddeyi tasarruf ettikten sonra 4 gramını ev arkadaşı Ahmed Atif Khalil Farah’a 2 bin liraya satarak suç geliri elde ettiğini kaydetti. Sanığın bu eylemleriyle ticari amaç güttüğünün anlaşıldığını belirten Başkan “Bu tür suçlara hoşgörüyle yaklaşmak mümkün değildir, zira toplum sağlığını doğrudan tehdit eden eylemlerden biridir” dedi.

Başkan, sanık hakkında ceza takdir edilirken uyuşturucu türü, miktarı ve tasarruf amacının dikkate alındığını belirtti. Ele geçirilen maddenin en az zararlı türlerden biri olduğunu ancak miktarın azımsanamayacağını ifade eden Başkan, sanığın genç yaşı, hayat tecrübesinin azlığı ve mahkemeyle iş birliği yapmasının lehine değerlendirildiğini açıkladı. Başkan, tüm bu unsurlar dikkate alınarak Gasim Tarig Mohammedali Ahmed’in bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Mahkemeye rapor sunulacak

Ağır Ceza Heyeti Başkanı ayrıca, sanıktan 4 gram uyuşturucu satın alan Ahmed Atif Khalil Farah’ın durumunu da değerlendirdi. Farah’ın Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanma talebinin uygun bulunduğunu belirten Başkan, sanığın bağımlılık durumuna ilişkin raporun hazırlanarak mahkemeye sunulmasına emir verdi. Raporun ardından denetimli serbestlik süresinin mahkemece belirleneceğini açıkladı.

