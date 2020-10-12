Coronavirüs 37 milyondan fazla insana bulaştı

Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının son haftalarında ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan Coronavirüs etkisini hissettirmeye devam ediyor. Salgında vaka ve ölüm sayısı hızla artarken, özellikle Rusya, İran ve Fransa'da vaka ve ölüm sayısının rekor seviyelerde artış göstermesi uluslararası kamuoyunu endişelendiriyor. Dünya çapında etkisini gösteren 37 milyondan fazla insanda görülen ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Coronavirüsü’nde vaka ve ölüm sayısı hızla artmaya devam ediyor.

Salgının merkez üssü olan ABD’de son 24 saat içerisinde 54.639 Coronavirüsü vakası tespit edildi. Ülkede son 1 gün içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 618 olduğu açıklandı.

Böylelikle ülkede Coronavirüsü vaka sayısı 7.7 milyonu geçerken, hastalığa bağlı ölüm sayısının da en az 214 bin olduğu kayıtlara geçti. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre geçen cuma günü 57.420 vaka tespit edildiği açıklanmış ve bu sayı 2 aylık süre zarfı içerisindeki en yüksek günlük vaka olarak duyurulmuştu.

Ülkeyi yöneten Donald Trump’ın salgının başlarında hastalığı ciddiye almayarak önemsemediği Coronavirüsü 14 Ağustos’ta ülkede tavan yapmıştı. O tarihte ülkede 24 saat içerisinde 64.601 vaka tespit edilmiş ve kırılması güç bir rekor olarak kayıtlara geçmişti.

İran’da ölüm sayısı rekor kırdı

Coronavirüs salgınının 2020’nin başlarında Çin’den sonraki duraklarından biri İran olmuştu.

Orta Doğu’da virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran’da son 24 saatte tarihi bir eşikten geçildi.

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 251 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayı ülke tarihinde bir günde hastalıktan ölen insan sayısının en çok olduğu gün olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada ülke genelinde virüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 28.544 olduğunu açıkladı.



Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 3.822 insanda virüs tespit edildiği duyuruldu. Ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısı da 500.075’e çıktı.

Rusya’da en yüksek günlük vaka

Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında önlenemez bir vaka artışıyla karşı karşıya kalan Rusya’da salgının ikinci dalgası başladı. Rusya, salgının başladığı günden beri en yüksek günlük vakaya ulaştı.

Moskova’dan yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 13.634 insanda virüs tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1.298.718’e çıktı. ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da virüse bağlı ölüm sayısı da 22.597’ye çıktı. Rusya bu kategoride dünya sıralamasında 13’üncü sırada yer alıyor.

Hindistan’da 7 milyonu geçti

1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olan Hindistan’da toplam

Covid-19 vaka sayısı 7 milyonu geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 74.383 virüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Bu sayı ile birlikte ülkedeki toplam virüs vaka sayısı 7 milyonu aştı. Hindistan, ABD’nin ardından vaka sayısı bazında ikinci sırada gelirken ülkede virüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 108 bini geçtiği açıklandı.

Fransa’da yine 20.000’i geçti

Coronavirüsü salgınının ilk dalgasından İtalya ve İspanya gibi etkilenmeyen fakat yüksek vaka ve ölüm sayılarına ulaşan Fransa’da korkulan oluyor… Fransız yetkililer ülkede son 24 saat içerisinde 26.896 insanda virüs tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı salgının başladığı günden beri ülke tarihindeki en yüksek sayı oldu.

Geçen Cuma günü 20.339 insanda Covid-19 tespit ettiği açıklanırken, böylelikle 3 gün üst üste Fransa’da günlük 20.000 vakanın üzerinde açıklandı.

Fransa’da yoğun bakımda tedavi altına alınanların sayısında da artış olduğu açıklandı. Cumartesi günkü verilere göre Fransa’da 1456 insan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bu sayı önceki günkü verilere göre 8 daha fazla.

Nepal’de bir ayda ikiye katlandı

Güney Asya ülkesi Nepal’de de son 24 saat içerisinde 5.008 insanda virüs tespit edildi. Bu sayı 28 milyon insanın yaşadığı ülke için tarihi bir rekor olarak duyuruldu. Nepal Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısı 105.684’e çıktı.

Resmi verilere göre sadece dört hafta içerisinde ülke genelindeki vaka sayısı iki katına çıkarken, Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 14 insanın virüs yüzünden öldüğünü duyurdu. Ülkede virüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 614 olarak kayıtlara geçti. Nepal’in başkenti Katmandu’nun ülkenin en çok etkilendiği bölge olduğu açıklandı. Vakaların neredeyse üçte birinin burada tespit edildiği belirtildi.