UBP 45 yaşında

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, partisinin 45’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda halka hizmet etme heyecanlarının devam ettiğini, tarihi görevlerinin bilincinde olduklarını belirtti. Tatar, “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile kavuştuğumuz güvenliğimize, egemenliğimize sahip çıkmak için kurulan, pek çok kez halkımızın takdiri ile iktidara gelerek ülkemize kalıcı hizmetler veren, eserler kazandıran, en önemlisi Devletimizin kuruluşunu sağlayan başlıca siyasi oluşum olan Ulusal Birlik Partisi bugün 45 yaşında” ifadelerini kullandı. UBP’nin sıradan, gelip geçici bir parti değil, bir fikrin, bir düşüncenin, bir misyonun partisi olduğunu kaydeden Tatar, mesajında şunları ifade etti: “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın demokrasimize sıkı sıkıya bağlı siyasi uzantısıdır ve hedefi Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, egemenliğinin sonsuza dek korunmasıdır. Hedefimiz, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesi ile yaşam kalitesini yükseltmektir. Hedefimiz, devletimizi yaşatmak, yüceltmek, Uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak ve eğer doğru yola gelirlerse Rum komşularımızla iki devlet esasına uygun olarak bir antlaşma yapmaktır. Biz gücümüzü Hak’tan ve halkımızdan alırız. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyecek ve mutlaka başaracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle partimize nice nice 45 yıllar diler, UBP’yi bugünlere taşıyan halkımıza, UBP’ye şu veya bu noktada hizmet veren ve aramızda olan herkese en derin saygı ve sevgilerimi sunar, aramızda olmayanları minnet ve rahmetle anarım.”



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TMT Komutanı Kenan Çoygun, ölümünün 15’inci yılında anıldı

Bayar: Direnişin sembolüydü

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde efsane Bayraktar ve TMT Komutanı olarak ismini tarihe yazdıran General Kenan Çoygun’un 15’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar mesajında “Kıbrıs Türk halkı olarak ona minnettarız. Onu bu ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve şükranla anar, Ulu Tanrı’dan rahmetler dileriz.” dedi. Bayar, geleneksel olarak, her yıl törenle andıkları Çoygun’u bu ölüm yıl dönümünde salgın nedeni ile topluca anamamanın burukluğu içinde olduklarını kaydederek, “Kenan Çoygun Paşa’mızı unutmak mümkün değildir. O her zaman direnişimizin sembolü olarak gönlümüzdedir.” ifadelerini kullandı. Bayar, “efsane Bayraktar, Bozkurt, çılgın Türk Kenan Çoygun’un ilk Bayraktar Rıza Vuruşkan’ın temellerini attığı direniş hareketini en üst noktaya taşıdığını gerçekçi değerlendirmeleri ve dirayetli yönetimi sayesinde zafere ulaşan güçlü bir Mücahit ordusu yaratıldığını, bunun yanı sıra bugünkü özgür ve egemen devletin temellerinin atıldığını belirtti.