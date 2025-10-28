Esenyel: Turizm kalitesi lüks yatırımlarla artıyor

Yüksek kalitede hizmet sunan otellerin çoğalmasıyla ülkemizde daha çok katma değeri yüksek turist gelmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken İsmet Esenyel, eektörün kendi kendini büyüttüğü bir ortamda turizm master planının hayata geçirilmesinin öneminin altını çizdi.

Bunun için turizm master planının meclisten geçirilerek devlet politikası haline dönüştürülmesinin büyük önem kazandığını kaydeden Esenyel, planın hayata geçirilmesiyle, sektörün uzun vadeli büyümesi, sürdürülebilir kalkınma ve adanın uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması açısından kritik bir adım olacağını ifade etti.

“Sektörel paydaşların bütünsel hareket etmesi de kritik. KITOB, CİB, KITSAB, RESBİR, KITREB gibi sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri ortak hedef doğrultusunda birleşmeli. Destinasyon pazarlama yönetimi sağlam temellerde oturtulmalı. Mevcut turizm bakanlığı ve kadro yetersiz. Bu nedenle özerk ve donanımlı bir turizm tanıtma ve pazarlama ajansının acilen kurulması gerekiyor. Turizm master planı çerçevesinde oluşturulacak turizm siyaseti, safha safha uygulanacak ve adanın turizm vizyonunu güçlendirecek” dedi.



