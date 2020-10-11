‘Grand Hyatt’ 2025’te Limasol’da kapılarını açacak

Dünyaca ünlü “Grand Hyatt” oteller zincirinin, Güney Kıbrıs’ta inşa edeceği ilk otelinin, 2025 yılında kapılarını açmasının beklendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi Grand Hyatt Oteli’nin, Limasol’a inşa edileceğini, çevresel etkilerine ilişkin incelemenin de şu anda Rum Çevre Dairesi tarafından müzakere edildiğini yazdı.

Gazete 300 yatak kapasiteli olacak olan otelin, Limasol’a bağlı Pirgos’un 3 kilometre güneyinde, Limasol şehir merkezinin 15 kilometre ve Moni’deki Rum Elektrik Dairesi’ne (AİK) ait elektrik santralinin 500 metre, St Raphael isimli özel marinanın 1 kilometre uzağında olacağını belirtti.

Ünlü manken açılışa gelecek

Bu arada otelin açılışında muhteşem gösterilerin olacağı ve dünyaca ünlü yıldızların adaya getirileceği bildirildi.

Önceliği ünlü Yunanlı manken Evangelia Aravani’ye veren şirket yönetiminin, bu konuda gerekli girişimleri başlattığı kaydedildi.

Kilisenin yeni oteli

Bu arada Rum Başpiskoposluğun, Baf’a bağlı “Yeroskipos” (Yeroşibu) bölgesinde, tarihi eserlerin bulunduğu yakın alana otel inşa etmesine yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Başpiskoposluğun, Yeroşibu bölgesindeki arazisini otel için değerlendirmek istemesi konusunun dün Rum Meclisi Bayındırlık ve Ulaşım Komitesi’nde ele alındığını yazdı.



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 11:36

Habere göre komite toplantısında açıklamalarda bulunan Rum Eski Eserler Dairesi Müdürü Marina İeronimidu, Başpiskoposluğun lüks otel inşa etmek istediği alanda Afrodit’in eski kutsal bahçelerinin bulunmadığını, bu kalkınmanın, arkeolojik bulgularla birlikte var olabileceğini söyledi.İeronomidi, bahse konu alana atıfta bulunarak burada bir yazının bile bulunmadığını, yanındaki alanda Helenistik döneme ait arkeolojik bulgulara ve antik su kemeri temellerinin bulunduğunu ifade etti.Mutlak bir araştırmanın yapılarak jeofizik incelemeyle birlikte bulguların teyit edildiğini de ifade eden İeronomidi, inceleme altındaki otel alanında arkeolojik bulguya rastlanılmadığını, söz konusu alanın da otelin avlusuna dahil edilerek koruma altına alınacağını söyledi.Gazete otel inşası sırasında, arkeolojik alanın etkilenmemesi için arkeologların da yer alacağını yazdı.