Başka çaresi yok

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’taki seçimlerden sonra iki toplum arasındaki ilişkilerde ilerleme olmasını ve kapsamlı çözüm için müzakerelerin başlamasını isteyen vatandaşlar, ilk adım olarak yeni kapı açılmasını öneriyor. Metehan Kara Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyruklarının oluşması nedeniyle geçiş süresinin 2 saate kadar uzamasından yakınan vatandaşlar “biz seçim günü gereğini yaptık. Şimdi Erhürman’dan yeni kapı açılması için Rum lideriyle uzlaşmasını bekliyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta ilaç krizi yaşanması nedeniyle güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Vatandaşlar; bunun yanı sıra alış-veriş, eğitim ve seyahat amaçlı geçiş yapıldığını belirtirken, Kıbrıslı Rumların da kuzeyden akaryakıt alımını sürdürdüğüne dikkat çekildi. Vatandaşlar yeni kapı konusunda Çağlayan ve Alayköy’ü öne çıkardı.

Ne dediler…?

Duyal Aşan

“Kimlikleri kontrol etme süresine bir çare getirmeleri gerekiyor. Eğer daha fazla kapı açarlarsa sorun büyük ölçüde çözülecek. İnsanlar saatlerce beklemek zorunda kalmaz, geçişler çok daha rahat olur.”

Mehmet Serin

“Metehan’da yaşanan bu sıkıntıların artık bir çözüme kavuşmasının zamanı geldi. Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir dönem başladı. Belki bu yeni dönemde değişiklik olur. Artık yetkililer daha etkin adımlar atmalıdır.”

Oya Reisoğlu

“50 dakikadır yoldayız. Keşke daha fazla kapı açsalar, çok daha rahat olurduk. Birden fazla kapının açılması yoğunluğu büyük ölçüde azaltır. Güney’de daha kaliteli ve daha ucuz yemek ve alışveriş yapma imkânımız oluyor, bu da seyahati cazip kılıyor.”

Misli Çağansoy

“Yaklaşık 45 dakika trafikteyiz. Kesinlikle Lefkoşa’ya yeni bir kapı açılması lazım; en azından bu sayede trafik rahatlar ve bekleme süresi kısalır. İnsanlar bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalmamalı.”

Mehmet Ali Günbay

“45 dakikadır yoldayız. Çözümü başımızdakiler bulmalı çünkü biz vatandaşlar olarak çözüm üretemeyiz. Sürekli beklemek, gerçekten can sıkıcı bir durum.”

Aytun Hayatseven

“Yaklaşık bir buçuk saattir buradayız. İnşallah bir çözüm bulunur ve en azından bir kapı daha açılır, rahatlarız. Rum tarafına gezmeye gidiyoruz; tek kapı ile bu kadar kalabalık olmazsa geçişimiz çok daha kolay olur.”

Esat Kanay

“Biz sadece hayvanat bahçesini gezmeye gidiyoruz ama uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Ya yeni sınır kapıları açsınlar ya da sınırları kaldırsınlar. Çünkü barikatların olması siyasidir.”

Hülya Akbil

“Bu çile çekilmez haldedir. Beş yıl boyunca hiçbir şey yapılmadı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan bu sorunu çözmesini bekliyoruz. Ya Haspolat ya da Alayköy’den bir kapı açılmalı. İnsanlar bu kadar beklememeli.”

Hatice Özsaltık

“45 dakikadır yoldayız. Trafik ilerlemiyor, gitmiyor. Bu sıkışıklığı gidermek için en az bir kapı daha açılmalı. Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Gezmeye gidiyoruz; her şey ucuz, market ve kıyafetler ucuz, güneyde para birimi Euro olmasına rağmen yine de bizden daha uygun. Daha rahat geçişler için gerekli adımlar atılmalıdır.”

Volkan Pekkan

“Metehan’da sürekli sıkışıklık yaşanıyor. Umarım burada yaşanan sorunlar çözülür ve insanlar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalmaz. Yetkililerin bir an önce adım atması gerekiyor.”

Dijen Cafer

“Yeni sınır kapılarının açılması artık şart oldu. Umarım her iki taraf da yaşanan sorunları görür ve yeni kapılar açar. İnsanlar beklemekten kurtulur.”

Müge Tacanarar

“Umarım yeni kapılar açılır ve insanlar kapılarda saatlerce beklemek zorunda kalmaz. Her iki tarafın liderlerinin bu konuda adım atması gerekiyor. Bu uzun kuyruklar oldukça sorun yaratıyor.”

Hüseyin Akdoğdu

“Güneye her geçişimizde saatlerce bekliyoruz. Yıllardır bu sorun yaşanıyor ama çözülmüyor. Umarım artık her iki taraf da gerekli adımları atarak yeni sınır kapılarının açılmasına onay verir. Bekleme süresi ciddi şekilde azaltılmalı.”