Bunu nasıl başardı?

Narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da düzenlediği Kapan Operasyonu’yla yakalanan Litvanyalı L.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 1 Eylül’den yakalandığı 17 Ekim tarihine kadar ülkeye 3 buçuk kilo hintkeneviri, 720 gram kokain ithal ettiği açıklandı. Zanlı cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin17 Ekim 2025 tarihinde saat 09.15 sıralarında Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Polis, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı L.A.’nın kullanımındaki PKE 660 plakalı aracın durdurularak arandığını ve yapılan aramada satışa hazır 10 ayrı naylon pakette 120 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, maddenin emare olarak alındığını ve zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucu alışverişini maddi kazanç elde etmek için yaptığına dair ifade vererek, suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize, naylonların parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlının 1 Eylül’den yakalandığı 17 Ekim tarihine kadar güneyden kuzeye toplam 3 kilo 500 gram hintkeneviri ve 720 gram kokain ithal ederek, kuzeyde çeşitli konumlara bırakarak, kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının yakalandığı gün üzerinde bulunan 118 gram 140 miligram kokaini de kazanç sağlamak amacıyla ithal edip, çeşitli konumlara bırakmak üzere kuzeye ithal ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının ülkeye ziyaretçi izniyle giriş-çıkış yaptığını; kalıcı bağı bulunmadığını, soruşturmanın kısmen tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

