banner564

Kriz derinleşti

Başbakan Üstel, Dubai ve Moskova’ya giden KKTC’li iş adamlarına yönelik muameleyi eleştirirken; Rum hükümeti emlakçılarla ilgili tutuklama emirlerinin uygulandığını söyledi

Kriz derinleşti
banner598

Başbakan Ünal Üstel, KKTC vatandaşı bir iş adamının Dubai’de muhaceretten geçemediğini, bir diğerinin Moskova’da maruz kaldığı muamelenin araştırıldığını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, dün Cumhuriyet Meclisi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

İş adamlarının Dubai ve Moskova’da maruz kaldığı muamele hakkında konuşan Üstel, bir iş insanının Dubai’ndeki muhaceretten geçemediğini, bununla ilgili bilginin henüz net olmadığını, gerekli bilgiyi alır almaz bunu milletvekilleriyle de paylaşabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden beri var oluş mücadelesi verdiğini, Barış Harekatı ile ülkeye barış ve özgürlük geldiğini ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının ambargolar ve izolasyonlara rağmen dünyadan kopmadığını dile getirdi.

50 yıldır federasyonun görüşüldüğünü ifade eden Üstel, bu görüşmelerin tükendiğinin bir gerçek olduğunu belirtti, “UBP için federasyon görüşmeleri bitmiştir” dedi. Üstel, iki eşit egemen devlet temelindeki çözüm modeline işaret etti.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük destekleriyle ülkeyi daha çağdaş noktaya getirmek için çalışmaya devam ettiklerini de söyledi.

Amaç ekonomiyi çökertmek

Güney Kıbrıs’ın ülkedeki ekonomiyi çökertmek için her türlü engeli koyma girişimde bulunduğunu da belirten Başbakan, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarına işaret etti.

Ek vergiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ve hükümetin borçlanmasıyla taşınmaz mallarla ilgili tazminatların ödemesinin hızlandırıldığını kaydeden Başbakan, komisyona müracaat edilmemesi için Rum Yönetimi’nin baskı uyguladığını ifade etti.

Korkutmaya çalışıyorlar

Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs’ın yasal düzenlemelerle Kıbrıs Türk toplumunu, iş insanlarını ve turizmcileri korkutmaya çalıştığını da söyleyerek, “Ekonomimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Güney bundan çok rahatsız” dedi.

Bazı Türki cumhuriyetlerin AB fonlarından yaralanmak için bir takım anlaşmalara imza atmış olabileceğini ancak Azerbaycan’ın güçlü desteğini Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda da kendilerine ilettiğini vurgulayan Üstel, “Her platformda ülkemiz için çaba sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 4 saat Önce

Bu is adamlari oralara Rum kimliği ile gittiler. Yarın obussu gün yurtdışına giden, güneye geçen, turistik yurtdisi turlara katılan insanlarimiza da aynı muamele yapılırsa, ne olacak?

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 3 saat Önce

Kapılar açıldıktan sonra rumlar geldiler. 74 öncesi evlerinde oturan bizleri gördüler. Tanıştık. Birbirimizin adlarını öğrendik. Belki de bazılarımız hala gorusuyorlar. Bu tutuklama uygulamasına göre, Rum tarafına herhangi bir sebeple geçen insanlar da tutuklamaya, alı konmaya ve/veya kötü muameleye maruz kalırsa, hükümet ne yapmayı düşünür?

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 4 saat Önce

Hem Suçlu Hem Güçlü Kendinizden Başka Kimseyi SUÇLAMAYIN ve Elinize verilen TMK’nunu Çalıştırıp Yağmalanıp Koçanlanip Rum Mülklerini Satanlarımızın Tutuklanmasını durdurun ! Kimin Malını Koçanlayip Kime Satıyorsunuz ?

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

Adamların uluslararası hukuğa aykırı bir tavrı yok. Varsa git uluslararası mahkemelere. Biz yaparız olur zihniyeti sadece faşist zihniyete, cehalete ve o yapılandan faydalananlaradır. Ama hukukduzluktur. Hukuksuzluk ceza görurse hukul güçlüdür. Hukuk güçlü olmalıdır.

Turkish Power
Turkish Power - 1 saat Önce

1974 de ecevit korkmasaydı tüm kobrısı alıp olayı bitirmek lazımdı ama bir de gerçek var şu anda kuzeyde milletin yatıp tatlı hayat yaşamasının tek nedeni de eşdeğer bilmemde koçanla inşaat yapılıp satılıp kiralanmasıdır yani 50 yıldır yağmaya geçinen bir toplumun ağlaması da komik geliyor

Doğru Söz
Doğru Söz @Turkish Power - 1 saat Önce

Eşdeger bilmeyen yani uluslararası hukuğa uynayan siyasiler ve eşdeger davunucuları tutuklansın. Onların kandırdıkları değil.

Doğru Söz
Doğru Söz @Turkish Power - 1 saat Önce

Ecevit ve Erbakan'a şükran. Hep kalbinizde olacaklardır. Turkish Powerless asla. Turkish Powerlesslerden tiksiniyoruz. Onlara GO HOME diyoruz.

Doğru Söz
Doğru Söz @Turkish Power - 1 saat Önce

Ananın amı boş tenek Turkish Poeerless. Ben senin yerinfe olsam , yani o kadar boş bir insan olsam vAllah billah intihar ederdim.

Doğru Söz
Doğru Söz - 1 saat Önce

Ünal "Türki cumhuriyetlerin AB fonlarından yaralanmak için bir takım anlaşmalara imza atmış " diyor. Yani adamların lâga lûfa milliyetcilikler yerine ekonomi ve sürdürülebilirliği seçtiğini ima ve kabul ediyor. 100 % haklı. Biz da aynı fikirdeyiz. Bizim gerçekciliğimiz da bu. AB kendi içinde adildir. Güçlüdür. Bize da uygunfur. Erdogandan bin kat uygun.

Bir okur.
Bir okur. - 16 dakika Önce

Turkish Powermisin nesin ne yazdigini kendin bile okuyup anlayamazsin.

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 13 saniye Önce

Daha ileri aşamada, madem Rumlar KKTC yi her alanda sıkıştirmak ister,
SORU: 74 sonrası güneyden kuzeye göç ettirilen bir aileye verilen Rumdan kalma evi çocukları yıllar sonra satıp kendine başka yerden bir ev aldı. Bu çocuk Rum tarafına geçtiğinde rm mallarını satmak suçlaması ile tutuklanirsa ne olacak, hükümet ne yapacak?

DAHA FAZLA YORUM GÖSTER
SIRADAKİ HABER
‘Huzurumuz bozuldu’
‘Huzurumuz bozuldu’
  1. KIBRIS

banner471

banner473