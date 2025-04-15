Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman dün Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türk iş insanlarının yaşadığı sorunlara değindi.

“Dubai’de ve Moskova’da ne olduğunun farkında mısınız?” diye soran Erhürman, inşaat müteahhitlerinin, fuar içinde yapacağı tanıtımdan alı konulduğunun altını çizdi.

“Geriye dönmeleri kendilerine söylendi. Bu meselede de sizi defalarca uyardık” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “yürüyün de korkmayın” ifadelerini hatırlattı. Erhürman,“Avrupa’da değil, Dubai’de, Moskova’da da söylesin Ersin Bey. Bütün bunlar olurken iki devletli çözüm meselesini konuştuğunuz zaman Dubai’de de Moskova’da da 541-550 çıkıyor. 50 defa uyarmış olmamıza rağmen ekonominin çarklarının içine çomağı soktunuz” dedi.

Erhürman, Ersin Tatar’ın “Yürüyün de korkmayın” derken çok rahat olduğunu belirtti. Tüm gelişmeler yaşanırken Ersin Tatar’ın Moskova’ya direkt uçuş çağrısı yaptığını belirten Erhürman, “Ersin Bey dünyadan bir haber. Geldiğimiz nokta bu” dedi.

Ersin Tatar’ın dört buçuk yıllık döneminde AB ile ilişkilerin de dibe vurduğuna vurgu yapan Erhürman, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan’ın Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açma kararı açıklamasını hatırlattı. 10 gün önce AB ile bir sonuç bildirgesi ortaya çıktığını belirten Erhürman, “Sonuç bildirgesinde, 541 ve 550 kararlara atıf var. Bağlılığını teyit ediyor bu ülkeler. KKTC’nin tanınmaması gerektiğine atıf var. Dışişlerinden, Cumhurbaşkanlığından açıklama var mı?” diye sordu. Dünyadaki yerimizin git gide daraldığını vurgulayan Erhürman, “Duvara toslayana kadar aynı terane devam ediyor” dedi. “Yönetmeyen bu yapıyla geçtiğimiz her gün geri geri gittiğimiz bir gün olarak tarihe geçiyor” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkına geri döndürülemez zararlar verildiğinin altını çizdi.

