‘Ülkeme dönmek istiyorum’

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijeryalı 24 yaşındaki Rugee Quemou Watking, polise gidip teslim oldu.

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan zanlı dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Duruşmada zanlının bin 263 gün ülkede kaçak kaldığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 11 Nisan 2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu’na gelerek, teslim olduğunu söyledi. Polis; yapılan kontrolde zanlının 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren toplam bin 263 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis; zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis; zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında "ülkesine dönmek istediğini" söylediğini aktardı. Polis; zanlının 11 Nisan’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini kaydetti.

Polis; soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkede kaçak kaldığı süre içerisinde ne yaptığına dair araştırma yapılacağını belirtti.

Polis; ayrıca zanlı aleyhinde ihraç yazışmalarının yapılacağını; serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini ifade ederek, 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

