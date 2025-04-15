Ömer KADİROĞU
Disiplin Tüzüğü değişikliğiyle okullarda başörtüsü kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme getirmesine karşı eylemler başlatan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), çok sayıda örgüt ve siyasi parti Meclis önünde eylem ateşi yaktı.
Eyleme Cumhuriyet Türk Partisi (CTP) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de destek verdi.
Eylemde, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Disiplin Tüzüğü geri çekilene kadar eylem ateşinin yanacağı vurgulandı.
Eylemde yapılan konuşmalarda, “Geçit yok ! Boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız. Tüzük geri alınana kadar bu ateş yanacak. Ya tüzük ya onlar gidecek” ifadeleri kullanıldı.
Eylemde, “Hükümet istifa”, “Birlik mücadele dayanışma”, “Direne direne kazanacağız” da sloganları atıldı.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, 28 Nisan’a kadar her gün mücadele ateşinin yanacağını söyledi.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, eyleme katılan herkese teşekkür etti.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, adanın bölünmek istendiğini, ancak bölünmenin kendi içlerinde olduğunu kaydetti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hep var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini söyledi.
TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, Kıbrıs Türk halkının hiç bir dönem ne vatanından ne bayrağından ne dininden ne de kültüründen vazgeçtiğini ve vazgeçmeyeceğini vurguladı.
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy da, “Kardeşliğin kırılmasına, gericiliğe, dayatmaya geçit yok” dedi.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, kolay bir yolda olmadıklarını, ancak Kıbrıs Türk halkının varlığını, kişiliğini koruyacağını, yapılanlardan hesap soracağını, bu topluma hesap verileceğini söyledi.
Konuşmaların ardından eylem ateşi yakıldı.
Muhalefet destek verdi
Öğretmen sendikaları Meclis önünde ‘Eylem Ateşi’ yakarak Disiplin Tüzüğü’nü protesto etti
Ömer KADİROĞU
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YORUMLAR
Doğru Söz - 50 dakika Önce
KaKaTC Erdoğan Cumhuriyeti olmayacaktır. Erfoğanı çok isteyenin adresi onun cahil Cunhuriyetidir.
Turkish Power - 19 dakika Önce
Mr yalan söz öğretmenlerin önce çalıştıkları okulların yolunu öğrensinler
Doğru Söz @Turkish Power - 2 dakika Önce
Sen önce biaat ettigin Erdogan Cumhuriyetinin yolunu öğren. Bu ülkede Türkiye'den modern ve hak hukuk olarak önde ise bunun baş aktörü öğretmenlerdir.
Muhalefet destek vermedi muhalefete destek veriyorlar. Sn. Erhürmanın açıklamaları bunu gösteriyor.