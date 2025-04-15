Muhalefet destek verdi

Ömer KADİROĞU

Disiplin Tüzüğü değişikliğiyle okullarda başörtüsü kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme getirmesine karşı eylemler başlatan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), çok sayıda örgüt ve siyasi parti Meclis önünde eylem ateşi yaktı.

Eyleme Cumhuriyet Türk Partisi (CTP) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de destek verdi.

Eylemde, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Disiplin Tüzüğü geri çekilene kadar eylem ateşinin yanacağı vurgulandı.

Eylemde yapılan konuşmalarda, “Geçit yok ! Boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız. Tüzük geri alınana kadar bu ateş yanacak. Ya tüzük ya onlar gidecek” ifadeleri kullanıldı.

Eylemde, “Hükümet istifa”, “Birlik mücadele dayanışma”, “Direne direne kazanacağız” da sloganları atıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, 28 Nisan’a kadar her gün mücadele ateşinin yanacağını söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, eyleme katılan herkese teşekkür etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, adanın bölünmek istendiğini, ancak bölünmenin kendi içlerinde olduğunu kaydetti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hep var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, Kıbrıs Türk halkının hiç bir dönem ne vatanından ne bayrağından ne dininden ne de kültüründen vazgeçtiğini ve vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy da, “Kardeşliğin kırılmasına, gericiliğe, dayatmaya geçit yok” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, kolay bir yolda olmadıklarını, ancak Kıbrıs Türk halkının varlığını, kişiliğini koruyacağını, yapılanlardan hesap soracağını, bu topluma hesap verileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından eylem ateşi yakıldı.

