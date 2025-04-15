Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından yapılan Güven 2 Operasyonunda silah ve mermilerle yakalanan 38 yaşındaki Ali Yavuzcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada benzer sabıkası olduğu açıklandı.

Ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan Glock marka silahın balistik sonucunun temiz çıktığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis; 10 Nisan 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ortaköy’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından şüpheli görülen Ali Yavuzcan'ın üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada bir adet siyah renk Glock marka 7.65 mm çapında tabanca ve 2 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis; aynı gün ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak; 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde tabancanın balistik ve parmak izi incelemesinin yapıldığını ve herhangi bir olayda kullanılmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 2023 yılında da benzer suçtan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

