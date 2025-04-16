Gazze'de yaralı Filistinlileri tedavi eden Fransız doktor Pascal Andre'nin de aralarında bulunduğu 3 Fransız sağlık çalışanı, "Filistin'de adalet" için açlık grevinde. İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, bölgeye giderek yaralı Filistinli sivilleri tedavi eden Fransız doktor Pascal Andre'nin de aralarında bulunduğu 3 Fransız sağlık çalışanı, 31 Mart'ta Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde "Filistin'de adalet için açlık" çağrısıyla açlık grevine başladı.
Bu çağrı kapsamında şimdiye kadar Fransa genelinde 15 kişi açlık grevine başlarken, 95 kişi dayanışma orucu tuttu. Söz konusu kişilerden 11'i açlık grevine devam ediyor.
Eyleme katılanlar, Fransız ve Avrupa Birliği (AB) makamlarından, soykırımın devam ettiği Gazze'de uluslararası hukukun ve insancıl hukukun uygulanmasını talep ediyor.
Fransa'nın farklı kentlerinde seri eylem şeklinde yapılacak açlık grevleri, 24 Nisan'da Belçika'da sona erecek.
Strazburg Filistin Topluluğu Başkanı Sihabi, şunları söyledi: "Amaç gerçekten derhal ateşkes sağlanmasını, insani yardımın girmesini, İsrail'e yönelik yaptırım uygulanmasını, Avrupa ile İsrail arasındaki anlaşmaların durdurulmasını ve Filistin devletinin tanınmasını talep etmek."
‘Filistin için adalet’
Fransız sağlık çalışanları, Gazze'deki soykırım nedeniyle açlık grevine girdi
Gazze'de yaralı Filistinlileri tedavi eden Fransız doktor Pascal Andre'nin de aralarında bulunduğu 3 Fransız sağlık çalışanı, "Filistin'de adalet" için açlık grevinde. İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, bölgeye giderek yaralı Filistinli sivilleri tedavi eden Fransız doktor Pascal Andre'nin de aralarında bulunduğu 3 Fransız sağlık çalışanı, 31 Mart'ta Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde "Filistin'de adalet için açlık" çağrısıyla açlık grevine başladı.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 7 dakika Önce
Fransız doktor Pascal Andre'nin de aralarında bulunduğu 3 Fransız sağlık çalışanını görünce kendimden bile utanıyorum. Gazze zulmü , dramı, katliamı sinirlerimi bozdu, ABD, İsrail , İngiltere ve destekçilerinden tiksinmeme sebep oldu ama Sn. Pascal kadar taşşaklı olamamaktan da utanıyorum.
Allah tüm zulümleri kahretsin. Allah tüm zulümerin bin belâsını versin. Amin
ABD israil ve ingiltereden sonra en tiksindiğim Fransada bile ne değerli insanlar var. Böyle insanlar ne yazık ki hiçbir islam ülkesinde YOK. Kralliklarla yönetilen İslâm ülkeleri ve Diktator Erdoğan Cumhuriyetinde lâga lûga ÇOK. İnsanlık YOK.