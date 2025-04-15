Hesap büyüdü

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir elektronik eşya mağazasında satış elemanı olarak çalışan ve 5-7 Nisan tarihleri arasında, iş yerine ait müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 Sterlin parayı çaldığı iddia edilen Soner Atamir hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün “müstahdem tarafından sirkat” suçundan mahkemeye çıkarılarak, 4 gün ek süre alındı.

Duruşmada ilk etapta 565 Sterlin çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının TL karşılığı bir milyon lirayı aşan 28 bin Euro, 3 bin 260 Dolar ve bin 910 Sterlin tutarındaki paralarla ilgili sahte makbuz hazırlayarak, sisteme girdiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; Haspolat'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan zanlının 5-7 Nisan tarihleri arasında müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 Sterlin nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldığını söyledi. Polis; şikayetin 10 Nisan tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis; zanlının sorgusunda suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis; şirket yetkililerinin zanlının çaldığı para miktarının milyon lira olduğunu düşündüklerini, Türkiye’den evrakları incelemesi için uzman çağırdıklarını söylediklerini aktardı.

Polis; firmanın son 3 günde bin 910 Sterlin tutarında 2 makbuz, 3 bin 260 Dolar tutarında 6 adet makbuz, 28 bin 655 Euro tutarında 13 adet sahte makbuz tespit ettiğini belirtti. Polis; makbuzların sahte dekont numaraları ile zanlı tarafından sisteme girdiğini tespit eden yetkililerin, makbuzları polise teslim ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini hem zanlının hem de şikayetçilerin beyanlarının araştırılacağını kaydeden polis, 4 gün süre istedi.

Mahkeme; zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

