Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir elektronik eşya mağazasında satış elemanı olarak çalışan ve 5-7 Nisan tarihleri arasında, iş yerine ait müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 Sterlin parayı çaldığı iddia edilen Soner Atamir hakkındaki soruşturma sürüyor.
Zanlı dün “müstahdem tarafından sirkat” suçundan mahkemeye çıkarılarak, 4 gün ek süre alındı.
Duruşmada ilk etapta 565 Sterlin çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının TL karşılığı bir milyon lirayı aşan 28 bin Euro, 3 bin 260 Dolar ve bin 910 Sterlin tutarındaki paralarla ilgili sahte makbuz hazırlayarak, sisteme girdiği açıklandı.
Mahkemede olguları aktaran polis; Haspolat'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan zanlının 5-7 Nisan tarihleri arasında müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 Sterlin nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldığını söyledi. Polis; şikayetin 10 Nisan tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis; zanlının sorgusunda suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.
Polis; şirket yetkililerinin zanlının çaldığı para miktarının milyon lira olduğunu düşündüklerini, Türkiye’den evrakları incelemesi için uzman çağırdıklarını söylediklerini aktardı.
Polis; firmanın son 3 günde bin 910 Sterlin tutarında 2 makbuz, 3 bin 260 Dolar tutarında 6 adet makbuz, 28 bin 655 Euro tutarında 13 adet sahte makbuz tespit ettiğini belirtti. Polis; makbuzların sahte dekont numaraları ile zanlı tarafından sisteme girdiğini tespit eden yetkililerin, makbuzları polise teslim ettiğini söyledi.
Soruşturmanın devam ettiğini hem zanlının hem de şikayetçilerin beyanlarının araştırılacağını kaydeden polis, 4 gün süre istedi.
Mahkeme; zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Hesap büyüdü
İlk etapta 565 Sterlin çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının sahte makbuzlarla bir milyonu aşkın para topladığı iddia edildi
Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir elektronik eşya mağazasında satış elemanı olarak çalışan ve 5-7 Nisan tarihleri arasında, iş yerine ait müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 Sterlin parayı çaldığı iddia edilen Soner Atamir hakkındaki soruşturma sürüyor.
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