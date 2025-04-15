Diyaloğa hazırız

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Disiplin Tüzüğü hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Sendikalar halen diyalog kurmaya hazırsa biz de hazırız ama kimse bize tüzüğü değiştirmek için süre veremez” dedi.

Tüzük değişikliğinin hukuki açısından hiçbir sakıncası olmadığını da kaydeden Çavuşoğlu, “İfade özgürlüğü olduğu gibi inanç özgürlüğü de var. Biz bir gecede tüzük değiştirmedik. Bizi bu tüzüğü yeniden yazmaya sendikalar zorladı” diye konuştu.

İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki öğrencinin Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne geçtiğini de belirten Çavuşoğlu, “İrsen Küçük Ortaokulu ile Bekir Paşa Lisesi’nde yaşanan olaylar sadece bir vesiledir. Sendikalar inanç özgürlüğünü engellemeseydi böyle bir düzenleme olmayacaktı” dedi.

Atatürkçülüğümüzü sorgulamak kimsenin haddine değil

Bu tüzüğü yapmaya sendikalar tarafından zorlandıklarını da belirten Çavuşoğlu, bu süreçte sosyal medya üzerinden bir sürü haddini aşan yorumlar da yapıldığını, Başbakan’ın da bunlara sessiz kalmayarak polise başvurduğunu ifade etti.

“Atatürkçülüğümüzü sorgulamak kimsenin haddine değil” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkı gibi kendisinin de her hücresine kadar Atatürk sevgisi ile dolu olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı Atatürkçü ve laiktir. Öğretmenlerin görevi de ana yurduna, diline, dinine, ırkına bağlı, Atatürk ilkelerine ve evrensel değere sahip çıkan bireyler yetiştirmektir. Ben de bunun için yetkilendirildim” dedi.

Eylemlerde dile getirilen bazı ifadeleri de eleştiren Eğitim Bakanı, “Kimse anayurdun temsilcilerine ‘go home’ diyemez. İnançları, hukuku hiçe saymak gibi davranışlara kapılırlarsa buna cevap vermek zorunda kalırız” dedi.

Çavuşoğlu, “Sendikalar halen diyalog kurmaya hazırsa biz de hazırız ama kimse bize tüzüğü değiştirmek için süre veremez” dedi.

