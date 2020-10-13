4 gün kaçabildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 20 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde verme ve tasarrufu suçlarından aranan Mustafa Kurucu, 4 gün sonra yakalandı. Gazimağusa’da önceki gün tespit edilerek gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Kurucu’nun 7 Ekim tarihinde bir otel odasında ele geçirilen 20 gram uyuşturucu meselesi ile ilgili tutuklandığı belirtildi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, Ziya Burçin Erbay isimli zanlının 7 Ekim 2020 tarihinde, bir otel odasında 20 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalandığını anımsattı.



Polis, zanlı Ziya Burçin Erbay’ın uyuşturucu maddeyi, şu an mahkeme huzurunda bulunan zanlı Mustafa Kurucu’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi.Polis memuru, Mustafa Kurucu’nun aranan şahıs ilan edildiğini ve önceki gün tespit edildiğini aktardı.Kavaz, zanlının üzerinde herhangi bir maddeye rastlanmadığını bildirdi.Zanlının, uyuşturucu madde verme suçuyla ilgili methaldar olduğunu aktaran Kavaz, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.