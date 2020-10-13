6 bin liraya 8 ay hapislik

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren METYAT isimli mobilya dükkânında çalıştığı dönemde iş yerine ait paraları çaldığı gerekçesiyle yargılanan Mustafa Şenpınar (43) hakkındaki dava karara bağlandı.

Merkezi Cezaevi’nde 1 Eylül’den beri yargılanmayı bekleyen sanık Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile 8 ay hapse mahkûm edildi.

Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın baktığı davada karar okundu.



Sanık hakkındaki kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde müstahdemi olduğu METYAT Ticaret LTD'ye ait mobilya siparişlerini sahiplerine teslim ettikten sonra ödeme olarak almış olduğu toplam 6 bin 370 TL nakit parayı işyerine teslim etmeyerek çaldığı belirtildi. Sanığın 26 Ağustos’ta Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işyerine ait 6 bin 370 TL nakit parayı çaldığının altını çizdi. Kâtip, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 8 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.



