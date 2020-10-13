6 bin liraya 8 ay hapislik

Suna ERDEN
Lefkoşa’da faaliyet gösteren METYAT isimli mobilya dükkânında çalıştığı dönemde iş yerine ait paraları çaldığı gerekçesiyle yargılanan Mustafa Şenpınar (43) hakkındaki dava karara bağlandı.
Merkezi Cezaevi’nde 1 Eylül’den beri yargılanmayı bekleyen sanık Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile 8 ay hapse mahkûm edildi.
Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın baktığı davada karar okundu.
Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işyerine ait 6 bin 370 TL nakit parayı çaldığının altını çizdi. Kâtip, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 8 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.