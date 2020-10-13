Yüklü miktarda uyuşturucu var

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri ve 180 gram bonzai ile yakalanan Smart Abeyewe ile suç ortağı Cengiz Han Topacık hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı Topacık’ın uyuşturucuyu reklam tabelalarının altına bıraktığı, Smart Abeyewe’nin ise almaya geldiği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yattıklarını söyledi. Polis, Smart Abeyewe’nin Cengiz Han Topacık tarafından reklam tabelaları altına bırakılan 280 gram hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, almak için araç ile olay yerine geldiği esnada tutuklandığını ifade etti.



Polis, zanlı Smart Abeyewe’nin aracında da arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Zanlı Smart Abeyewe’nin tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, bir gün sonra da uyuşturucu maddeyi reklam tabelalarının altına koyan Cengiz Han Topacık’ın yakalandığını söyledi. Her iki zanlının 10 gündür tutuklu olduğunu belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.Mahkeme her iki zanlıyı da bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.