Karar günü yarın

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin kime destek vereceğinin daha net olmadığını söyledi. Arıklı, bir yandan Türkiye karşıtı söylemlerde bulunan bir adayın desteklenmeyeceğine dair beyanları olduğunu, diğer yandan da parti tabanı üzerinde oynayan UBP’nin bulunduğunu belirterek, “Her şey Çarşamba günü belli olacak” dedi. Arıklı, parti tabanının UBP lideri Ersin Tatar’a kızgın ve kırgın olduğunu da ifade etti.

Arıklı, hükümetin durumuna ilişkin ise mevcut yapıda sağlıklı bir oluşum ortaya çıkmayacağını belirtti ve tek çözümün erken genel seçim olduğunu dile getirdi.

Talep gelirse istifa ederim

Tv2020’de Gündem Özell programında açıklamalarda bulunan YDP lideri Arıklı, seçimden önce Coronavirüs nedeniyle 28 gün hastanede kaldığını, bu süreçte kampanya yürütemediğini söyledi. Bunun da seçim sonucunda bir etken olduğunu ifade eden Arıklı ancak bir bahane olmadığını dile getirdi. Arıklı, dün yapılacağı açıklanan MYK toplantısının ise bugüne ertelendiğini ifade etti. Arıklı, MYK toplantısında seçim sonuçları ile genel başkanlığının değerlendirileceğini belirterek, “Eğer partim ‘sen başarısızsın’ derse anında istifamı veririm” dedi.



Arıklı, yarın da MYK’nın yeniden toplanacağını ve 18 Ekim’de yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tutum belirleneceğini kaydetti.YDP lideri Arıklı, karşılarında iki aday olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Partimizin tabanı üzerinde oyunlar oynandı. Tabanımız şu anda Ersin Tatar’a kırgın ve kızgın. Bu durumda bir destek kararı çıkması zor… Ama Çarşambaya kadar değişir mi bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan ‘Mustafa Akıncı’nın karşısında kim varsa destekleriz’ söylememiz var. Ayrıca ‘YDP’nin oyları falanca yere gider’ diye kimse düşünmesin. Kime destek vereceğimiz partimizce değerlendirilecek ancak şu anda kesin bir şey söyleyemem.”

Tek yol erken seçim

Hükümetin durumunu da değerlendiren Arıklı, mevcut yapıyla sağlıklı bir oluşum ortaya çıkmayacağını ifade etti. Arıklı, tek yolun bir acilen bir seçim hükümeti kurulması ve erken genel seçime gitmek olduğunu dile getirdi.

Arıklı, “Halkın acil bir şekilde icraat yapacak bir hükümete ihtiyacı var. Her geçen ay ekonomi çok kötüye giriyor. Ciddi ve reform hükümetine ihtiyaç var. Dolayısıyla böyle bir hükümetin kurulması için yeni bir seçim olması lazımdır. Seçim sisteminin değiştirilip seçime gidilmesi gerekiyor ”dedi.