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Kuzeyde 14, güneyde ise 58 yeni vaka

26 kişi taburcu edildi

Kuzeyde 14, güneyde ise 58 yeni vaka
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7 bin 581 test yapıldığı, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandığı, 27 kişinin taburcu edildiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olup, bu süre içinde gözetim altında, 13 kişinin ise yerel vaka olduğu ifade edildi. Yerel vakalardan 7’si Lefkoşa, 3’ü Girne, 2’si Gazimağusa, 1 kişi ise Güzelyurt bölgesinden.

Güneyde bir can kaybı
Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte Coronavirüsten bir can kaybı daha yaşanırken 58 yeni vaka saptandı.Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dün yapılan 39 bin 568 testten 58'i pozitif çıkarak toplam vaka sayısını 72 bin 573'e çıkardı. Meydana gelen can kaybı ile toplam can kaybı 361'e yükseldi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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