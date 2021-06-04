Gözler 14 Haziran’da

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi'nde görüşeceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın beraberinde First Lady Jill Biden ile gelecek hafta yapacağı ilk deniz aşırı seyahati programını açıkladı.

Biden’ın bu ay içinde İngiltere, Belçika ve İsviçre'ye seyahat edeceğini belirten Psaki, Biden'ın 10 Haziran’da gideceği İngiltere’de G7 zirvesine katılacağını bildirdi.

Açıklamaya göre Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve G7 liderleriyle görüşecek. Biden ve eşi Jill Biden, 13 Haziran’da ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Şatosu’nda bir araya gelecek.

Biden, bu görüşmenin ardından ABD’ye dönecek, 14 Haziran’da ise NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'e gidecek.



Psaki, Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacağını ve zirve sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceğini duyurdu.Açıklamada, “Başkan Biden, ABD’nin, NATO, transatlantik güvenliği ve toplu savunma konusundaki kararlılığını teyit edecek. Biden ayrıca, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek” denildi.Öte yandan iki liderin görüşme kararı, Biden’ın 23 Nisan'da Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında alınmıştı.

Biden ve Putin görüşmesi 16 Haziran’da

Biden'ın, Brüksel ziyaretinde Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile de bir araya geleceği bildiren Psaki, ABD Başkanı'nın 15 Haziran’da ABD-Avrupa Birliği (AB) zirvesine de katılacağı, 16 Haziran’da da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Biden'ın Cenevre’deki temasları kapsamında, İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile de görüşmesi planlanıyor.