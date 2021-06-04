‘Tarihi gerçekleri gözler önüne serdi’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalarla tarihi gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Tatar, “Anavatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Annan Planı ile ilgili referandum sürecinde yaşananları değerlendirirken, AB’nin referandumda ‘hayır’ diyen Rum tarafını üyeliğe aldığını, Kıbrıs Türklerine verdiği sözleri de yerine getirmediğini belirtmiştir” dedi. Tatar şunları söyledi:

Kıbrıs konusunda haklılığımızı sürekli olarak vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği destekten ötürü bir kez daha şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada tarihi gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Annan planı ile ilgili referandumun üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen AB, verdiği sözlerin bir tekini bile yerine getirmedi. ‘Kıbrıs Türkleri referandumda evet derse, Kıbrıs konusu bir kez daha AB ile müzakerelerinde Türkiye’nin önüne engel olarak konulmayacak’ sözünü veren AB, bunu da yerine getirmedi ve hala daha Kıbrıs konusu Türkiye’nin önüne engel olarak konulmaktadır.

Rum-Yunan ikilisine çağrım, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olan egemen iki eşit devletin varlığına dayalı çözüm önerimize samimiyetle yaklaşması ve her türlü provokatif tutum, talep ve açıklamalardan vazgeçmesidir. AB’den de beklentimiz Kıbrıs konusunda tarafsız ve adil davranmasıdır.

Özkardaş ve Gazioğlu’ndan ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Serbest Liman ve Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkardaş ve Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Gazioğlu’nu kabul etti.



Yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Özkardaş, Ersin Tatar’a, Serbest Liman’da yatırım ve istihdam olanaklarının artırılması konusundaki görüşlerini aktararak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin gelişmesi için üretim, istihdam ve kalkınmanın önemine değinerek, bu konularda üzerine düşen görevleri yapmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

Gazi Baf Şehitleri Anıtı Projesini inceledi

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’ta, Gazi Baf Şehitleri Anıtı projesini inceleyerek, proje ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamaya göre, Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel tarafından projenin detayları ile ilgili bilgilendirilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, projenin en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu.

Ekonomi komitesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, toplantıda sırasıyla söz alan komite üyeleri, Cumhurbaşkanı’na, komite çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, Prof. Dr. Salih Saner, Prof. Dr. Vedat Yorucu, Hasan Sungur, Candan Avunduk, Mustafa Alkaravlı, Turgay Deniz, Fuat Nalcıoğlu ve Ahmet Hastürk katıldı.